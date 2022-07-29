Вчені створили батарею з паперу: виробляє електрику завдяки воді (фото)

Акумулятор може живити маленькі гаджети, на кшталт медичних сенсорів та "розумних" етикеток.

Багато невеликих електронних пристроїв з низьким енергоспоживанням, як правило, є одноразовими. Нова паперова батарея може зробити їх екологічнішими, оскільки вона активується завдяки воді та розкладається після утилізації. Подробиці розповіло видання newatlas.com.

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Батарея, розроблена вченими зі швейцарського інституту Empa, призначена для використання у таких гаджетах, як "розумні" етикетки, погодні датчики та одноразові медичні діагностичні пристрої.

Акумулятор складається з кількох осередків розміром 1 кв. см, розміщених на паперовій підкладці, просоченої хлоридом натрію (кухонною сіллю). Один кінець підкладки покритий воском, до якого прикріплені 2 дроти. На інший кінець, паперовий, нанесено чорнило, що містить графітовий порошок і служить катодом. Зі зворотного боку на паперову частину батареї теж нанесено чорнило, що містить порошок цинку і є анодом. Чорнило з обох боків додатково покрито графітовим порошком та сажею, яка, зі свого боку, з'єднує катод та анод із двома проводами на кінці. Як тільки невелика кількість води потрапляє на акумулятор, рідина розчиняє сіль, вивільняючи заряджені іони. У міру того як іони розсіюються в електроліті, що утворився там, де папір став мокрим, вони викликають окислення цинку в аноді, вивільняючи електрони.

[ + – ] схема роботи паперового акумулятора Фото: Empa

Потім електрони "переходять" з анода, що містить цинк, через чорнило на графітовий катод. "Так, виникають окислювально-відновлювальні реакції, що генерують електричний струм, який можна використовувати для живлення зовнішнього електричного пристрою", — прокоментували вчені.

Під час лабораторних випробувань двоелементна версія батареї успішно змогла живити невеликий будильник із рідкокристалічним дисплеєм.

Крім того, дослідники виявили, що всього двох крапель води достатньо, щоб активувати один осередок протягом 20 сек. Без підключення до енергоспоживаючого пристрою цей осередок досягав напруги 1,2 вольта. Продуктивність елемента значно знизилася через годину — у міру висихання паперу — хоча він міг підтримувати робочу напругу 0,5 вольта ще протягом години, після того, як нанесли ще дві краплі води.

Раніше ми писали про те, що китайська компанія Doogee презентувала смартфон, ємність акумулятора якого досягає 12 000 мАг. Компанія відома тим, що виробляє недорогі та дуже міцні телефони. Новинка отримала високі стандарти міцності, пило- та вологонепроникності та цінник у 339 доларів.