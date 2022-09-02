"Київстар" дозволив місяць користуватися безплатним інтернетом і зв'язком: умови акції

Отримати безлімітний трафік і хвилини на розмови можна цілодобово, але лише раз на тиждень.

Абоненти мобільного оператора "Київстар" зможуть місяць отримувати безплатний інтернет і дзвінки в межах акції "Щасливий день". Подробиці й умови компанія оприлюднила на офіційному сайті.

Акція "Щасливий день" призначена для українців, які іноді не мають можливості поповнити мобільний рахунок, але потрібно залишатися на зв'язку зі своїми близькими чи колегами. Оператор вирішив продовжити її до 30 вересня включно.

Абоненти з передоплаченими тарифами можуть активувати акцію в додатку "Мій Київстар", щоб безплатно отримати безлімітний інтернет і необмежений час для дзвінків усередині мережі, але лише на добу з моменту підключення — відлік починається, коли надійдуть SMS-повідомлення про успішну операцію. Наступного разу скористатися послугою можна на тих самих умовах, але лише через 7 днів.

Як зазначає "Київстар", акція "Щасливий день" стала дуже популярною в Україні під час війни — у травні нею скористалися 1,2 мільйона людей. При цьому використання інтернету серед тих, хто підключив акцію, зросло на 20%: якщо раніше абоненти за місяць у середньому використовували 15 Гб, то після запуску послуги — понад 18 Гб. Загалом із лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення ЗС РФ, оператор надав своїм абонентам в Україні та за кордоном безплатні послуги на загальну суму близько 563 млн грн.

Раніше "Київстар" відзвітував, що за попередні роки акцією "Щасливий день" скористалося понад 2,5 млн абонентів. Компанія обіцяє підтримувати клієнтів, які перебувають у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях України.

Експерт Роман Хіміч розповів, чому мобільний зв'язок в Україні не справляється з викликами війни. Оператори не встигають нарощувати місткість мереж на тлі швидкої міграції людей із небезпечних районів.