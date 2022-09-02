Киевстар позволил месяц пользоваться бесплатным Интернетом и связью: условия акции

Получить безлимитный трафик и минуты на разговоры можно на целые сутки, но только раз в неделю.

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" смогут месяц получать бесплатный Интернет и звонки в рамках акции "Счастливый день". Подробности и условия компания обнародовала на официальном сайте.

Акция "Счастливый день" предназначена для украинцев, у которых иногда нет возможности пополнить мобильный счет, но нужно оставаться на связи со своими близкими или коллегами. Оператор решил продлить ее до 30 сентября включительно.

Абоненты с предоплаченными тарифами могут активировать акцию в приложении "Мой Киевстар", чтобы бесплатно получить безлимитный Интернет и неограниченное время для звонков внутри сети, но только на сутки с момента подключения — отсчет начинается, когда прийдет SMS-сообщение об успешной операции. В следующий раз воспользоваться услугой можно на тех же условиях, но только через 7 дней.

Как отмечает "Киевстар", акция "Счастливый день" стала очень популярной в Украине во время войны — в мае ею воспользовались 1,2 миллиона человек. При этом использование интернета среди подключивших акцию выросло на 20%: если раньше абоненты за месяц в среднем использовали 15 Гб, то после запуска услуги – более 18 Гб. В целом же с февраля, когда началось полномасштабное вторжение ВС РФ, оператор предоставил своим абонентам в Украине и зарубежом бесплатные услуги на общую сумму около 563 млн грн.

Ранее "Киевстар" отчитался, что за предыдущие года акцией "Счастливый день" воспользовалось более 2,5 млн абонентов. Компания обещает поддерживать клиентов, которые находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины.

Эксперт Роман Химич рассказал, почему мобильная связь в Украине не справляется с вызовами войны. Операторы не успевают наращивать емкость сетей на фоне быстрой миграции людей из опасных районов.