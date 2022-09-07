Росію позбавили навіть кнопкових телефонів: Nokia йде з ринку країни-агресора

Бренд утримував значну частку російського ринку, але тепер шанувальникам "невбивних" моделей доведеться шукати заміну.

Компанія HMD Global із Фінляндії, що випускає гаджети під брендом Nokia, оголосила про відхід із ринку мобільних смартфонів у Росії. Про це пише видання "КоммерсантЪ", посилаючись на власні джерела.

HMD Global уже давно почала обривати зв'язки з Росією, а тепер згортає і свій мобільний підрозділ. Як стверджують ритейлери та дистриб'ютори, компанія розпочала процес ліквідації ТОВ "Ейчемді Мобайл Рус", через яку постачала в Росію смартфони та кнопкові телефони Nokia.

У 1990-х бренд завоював у Росії та інших країнах СНД велику популярність завдяки своїм кнопковим мобільним телефонам, які вважалися "невбивними", проте з появою смартфонів ситуація погіршилася. У 2013 році Microsoft купила мобільний підрозділ Nokia разом із ліцензіями на безліч патентів за 5,44 млрд євро, а через три роки продала частину бізнесу, пов'язану з виробництвом кнопкових телефонів, фінській HMD Global Oy та FIH Mobile — входить до китайської Hon Hai Technology Group.

Фіни отримали право на бренд Nokia і почали випускати під ним смартфони на "голій" ОС Android, не змінюючи оригінальний інтерфейс, як це роблять багато відомих виробників. Google схвалила таку політику та просувала моделі за програмою Android One, надаючи оновлення раніше, ніж інші.

Як зазначає "КоммерсантЪ", незважаючи на всі зусилля, бренд Nokia так і не зміг завоювати значну частку ринку РФ. Виручка "Ейчемді Мобайл Рус" за 2021 рік склала всього 98 млн рублів при чистому прибутку 2 млн рублів. Для порівняння, російський постачальник Samsung ("Самсунг Електронікс Рус Компані") за той же період отримала 288 млрд руб. і 6,5 млрд руб. відповідно, тобто приблизно втричі більше.

За підрахунками кількох джерел, на частку припадає лише Nokia лише 0,6% продажів смартфонів у Росії. Зате з кнопковими телефонами справи були набагато кращими, адже минулого року бренд завоював 16,5% ринку. Тепер же росіянам, які віддають перевагу "невбивним" смартфонам, доведеться звертатися на вторинний ринок за вживаними пристроями, сподіватися на так званий паралельний імпорт або шукати заміну в китайських виробників.

Раніше писали, що оператори мобільного зв'язку в Росії можуть постраждати через відхід Nokia та Ericsson. Як з'ясували західні ЗМІ, компанії планують залишити країну до кінця 2022 року.

Нещодавно Nokia випустила кнопковий телефон із вбудованими бездротовими навушниками. Усередині пристрою знаходиться спеціальний кейс, де вони зберігаються та заряджаються.