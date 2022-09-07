Россию лишили даже кнопочных телефонов: Nokia уходит с рынка страны-агрессора

Бренд удерживал значительную долю российского рынка, но теперь любителям "неубиваемых" моделей придется искать замену.

Компания HMD Global из Финляндии, выпускающая гаджеты под брендом Nokia, объявила об уходе с рынка мобильных смартфонов в России. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные источники.

HMD Global уже давно начала обрывать связи с Россией, а теперь сворачивает и свое мобильное подразделение. Как утверждают ритейлеры и дистрибьюторы, компания начала процесс ликвидации ООО "Эйчэмди Мобайл Рус", через которую поставляла в Россию смартфоны и кнопочные телефоны Nokia.

В 1990-х бренд завоевал в России и других странах СНГ большую популярность благодаря своим кнопочным мобильным телефонам, которые считались "неубиваемыми", однако с появлением смартфонов ситуация ухудшилась. В 2013 году Microsoft купила мобильное подразделение Nokia вместе с лицензиями на множество патентов за 5,44 млрд евро, а через три года продала часть бизнеса, связанную с производством кнопочных телефонов, финской HMD Global Oy и FIH Mobile — входит в китайскую Hon Hai Technology Group.

Финны получили право на бренд Nokia и начали выпускать под ним смартфоны на "голой" ОС Android, не меняя оригинальный интерфейс, как это делают многие известные производители. Google одобрила такую политику и продвигала модели по программе Android One, предоставляя обновления раньше прочих.

Как отмечает "КоммерсантЪ", несмотря на все усилия, бренд Nokia, так и не смог завоевать значительную долю рынка РФ. Выручка "Эйчэмди Мобайл Рус" за 2021 год составила всего 98 млн рублей при чистой прибыли 2 млн рублей. Для сравнения, российский поставщик Samsung ("Самсунг Электроникс Рус Компани") за тот же период получила 288 млрд руб. и 6,5 млрд руб. соответственно, то есть примерно в три раза больше.

По подсчетам нескольких источников, на долю приходит лишь Nokia лишь 0,6% продаж смартфонов в России. Зато с кнопочными телефонами дела обстояли гораздо лучше, ведь в прошлом году бренд завоевал 16,5% рынка. Теперь же россиянам, предпочитающим "неубиваемые" смартфоны, придется обращаться на вторичный рынок за подержанными устройствами, надеяться на так называемый параллельный импорт или искать замену у китайских производителей.

Ранее писали, что операторы мобильной связи в России могут пострадать из-за ухода Nokia и Ericsson. Как выяснили западные СМИ, компании планируют покинуть страну до конца 2022 года.

Недавно Nokia выпустила кнопочный телефон со встроенными беспроводными наушниками. Внутри устройства находится специальный кейс, где они хранятся и заряжаются.