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Россию лишили даже кнопочных телефонов: Nokia уходит с рынка страны-агрессора

Nokia, телефон
Кнопочный телефон Nokia

Бренд удерживал значительную долю российского рынка, но теперь любителям "неубиваемых" моделей придется искать замену.

Компания HMD Global из Финляндии, выпускающая гаджеты под брендом Nokia, объявила об уходе с рынка мобильных смартфонов в России. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные источники.

HMD Global уже давно начала обрывать связи с Россией, а теперь сворачивает и свое мобильное подразделение. Как утверждают ритейлеры и дистрибьюторы, компания начала процесс ликвидации ООО "Эйчэмди Мобайл Рус", через которую поставляла в Россию смартфоны и кнопочные телефоны Nokia.

В 1990-х бренд завоевал в России и других странах СНГ большую популярность благодаря своим кнопочным мобильным телефонам, которые считались "неубиваемыми", однако с появлением смартфонов ситуация ухудшилась. В 2013 году Microsoft купила мобильное подразделение Nokia вместе с лицензиями на множество патентов за 5,44 млрд евро, а через три года продала часть бизнеса, связанную с производством кнопочных телефонов, финской HMD Global Oy и FIH Mobile — входит в китайскую Hon Hai Technology Group.

Финны получили право на бренд Nokia и начали выпускать под ним смартфоны на "голой" ОС Android, не меняя оригинальный интерфейс, как это делают многие известные производители. Google одобрила такую политику и продвигала модели по программе Android One, предоставляя обновления раньше прочих.

Как отмечает "КоммерсантЪ", несмотря на все усилия, бренд Nokia, так и не смог завоевать значительную долю рынка РФ. Выручка "Эйчэмди Мобайл Рус" за 2021 год составила всего 98 млн рублей при чистой прибыли 2 млн рублей. Для сравнения, российский поставщик Samsung ("Самсунг Электроникс Рус Компани") за тот же период получила 288 млрд руб. и 6,5 млрд руб. соответственно, то есть примерно в три раза больше.

По подсчетам нескольких источников, на долю приходит лишь Nokia лишь 0,6% продаж смартфонов в России. Зато с кнопочными телефонами дела обстояли гораздо лучше, ведь в прошлом году бренд завоевал 16,5% рынка. Теперь же россиянам, предпочитающим "неубиваемые" смартфоны, придется обращаться на вторичный рынок за подержанными устройствами, надеяться на так называемый параллельный импорт или искать замену у китайских производителей.

Ранее писали, что операторы мобильной связи в России могут пострадать из-за ухода Nokia и Ericsson. Как выяснили западные СМИ, компании планируют покинуть страну до конца 2022 года.

Недавно Nokia выпустила кнопочный телефон со встроенными беспроводными наушниками. Внутри устройства находится специальный кейс, где они хранятся и заряжаются.