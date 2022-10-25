Хакер створив безглузду криптовалюту й заробив $250 000 за пів години

Авраам Айзенберг ніяк не просував свій проєкт і звинувачує у всьому безвідповідальних інвесторів.

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Хакер Авраам Айзенберг за 30 хвилин зміг легально заробити $250 000 за допомогою безглуздої криптовалюти. Він розповів про схему на своїй сторінці у Twitter.

Айзенберг створив Mango Inu — безглузду криптовалюту, яку в народі називають "шіткоїнами" від англійського слова "shit" ("лайно"). Він запустив ферму роботів, які почали активно торгувати токенами, збільшуючи їх ліквідність. Унаслідок спеціальні алгоритми, запущені іншими інвесторами та запрограмовані відстежувати перспективні криптовалюти, що набирають популярності, скупили Mango Inu на $250 000.

Інвестори втратили вкладені гроші, які автор Mango Inu забрав собі. Аферист зізнався, що через помилку зумів вивести лише $100 000, але міг би забрати всі чверть мільйона, якби використав так званих флеш-ботів.

Він не вважає себе винним або порушником закону, адже не рекламував свою криптовалюту, не обіцяв покупцям ніякого прибутку, а всі операції проводив на відкритому ринку. В одному з твітів чоловік відкрито попередив: "Якщо ви купите це, обов'язково втратите всі свої гроші". Так, уся відповідальність за втрату коштів лежить на самих інвесторах, які необережно вкладають гроші в блокчейн-проєкти.

Нещодавно Авраам узяв на себе відповідальність за злом блокчейну Mango і крадіжку $100 млн. Хакер використав уразливість системи, щоб підвищити вартість застави та вивести більше грошей, ніж вклав спочатку. Пізніше він погодився повернути $67 млн з умовою, що їх розподілять між клієнтами сервісу, а $47 залишив собі.

У цьому випадку Авраам Айзенберг також запевняв, що діяв повністю легально та використовував DeFi-платформу за прямим призначенням, а частину грошей забрав як винагороду за знайдену вразливість. Команда Mango уклала з ним мирову угоду й не зверталася до правоохоронних органів, але багато учасників криптовалютної спільноти засудили дії хакера.

Раніше писали, як добрі хакери зламали поганих і повернули проєкту Nomad $9 млн у криптовалюті. У серпні зловмисники вкрали крипту на $152 млн, вивівши різні токени на свої гаманці й лише частина з них повернулися.

До цього хакер знайшов спосіб створити багато монет Ethereum й отримав $2 млн. Він знайшов помилку в роботі Optimism, підказавши розробникам, як її виправити.