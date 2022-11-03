Nokia випустила найдешевший телефон 2022 року: що вміє "розкладачка" за $90 (фото)

Nokia 2780 Flip має два екрани та досить непоганий функціонал.

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У продаж надійшла модель Nokia 2780 Flip від компанії HMD Global (раніше відома як Nokia). Виробник не перестає дивувати ретро-дизайном та низькими цінами. Подробиці було опубліковано на офіційному сайті nokia.com.

Отже, спочатку з'ясуємо, що "на борту" новинки. Роботу апарату забезпечує 4-ядерний недорогий чип Qualcomm Snapdragon 215, частота якого становить 1,3 ГГц. У "комплекті" є також графічний прискорювач Adreno 308 та LTE-модем Snapdragon X5, максимальна швидкість завантаження якого видає 150 Мбіт/с. Працює апарат на операційній системі KaiOS 3.1.

Обсяг пам'яті, як для бюджетної моделі, просто дивовижний — 4 Гб! Щоправда, незрозуміло, навіщо стільки, адже це не смартфон із трисенсорною камерою, що знімає фото та відео пристойної якості, якому необхідно багато пам'яті, щоб весь цей (і інший) контент зберігати. Але камера тут все-таки є: на 5 Мп і світлодіодним спалахом.

[ + – ] Модель бюджетного телефону Nokia 2780 Flip Фото: Nokia

Флешпам'ять складає 512 Мб. Розширити пам'ять до 32 Гб можна за допомогою microSD-карти — роз'єм є.

Тепер про протоколи зв'язку. Телефон-розкладачка Nokia 2780 Flip підтримує Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, є GPS. Порти на 3,5 мм навушників і USB Type-C знаходяться в нижній частині корпусу. Акумулятор, як і очікувалося, місткістю не блищить — видає скромні 1450 мА · год.

[ + – ] Телефон у форм-факторі "розкладачка" Фото: Nokia

Натомість "розкладачку" оснастили аж двома екранами — на зовнішній та внутрішній стороні верхньої панелі. Габарити TFT-дисплеїв, як ви вже здогадалися, невеликі, роздільна здатність, відповідно, теж: 320 х 240 пікс. та 160 х 128 пікс.

Цінник дешевого телефону Nokia Nokia 2780 Flip — $89,99.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники вигадали "розумне" скло, здатне передавати інформацію за допомогою сонячного світла. У майбутньому, якщо таким склом засклити вікна, вони зможуть роздавати Wi-Fi.