Nokia выпустила самый дешевый телефон 2022 года: что умеет "раскладушка" за $90 (фото)

Nokia 2780 Flip имеет два экрана и довольно неплохой функционал.

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В продажу поступила модель Nokia 2780 Flip от компании HMD Global (ранее известной как Nokia). Производитель не перестает удивлять ретро-дизайном и низкими ценами. Подробности были опубликованы на официальном сайте nokia.com.

Итак, сначала выясним, что находится "на борту" новинки. Работу аппарата обеспечивает 4-ядерный недорогой чип Qualcomm Snapdragon 215, частота которого составляет 1,3 ГГц. В "комплекте" имеется также графический ускоритель Adreno 308 и LTE-модем Snapdragon X5, максимальная скорость загрузки которого выдает 150 Мбит/с. Работает аппарат на операционной системе KaiOS 3.1.

Объем памяти, как для бюджетной модели, просто впечатляющий — 4 Гб! Правда, непонятно, зачем столько, ведь это не смартфон с трехсенсорной камерой, снимающей фото и видео приличного качества, которому необходимо много памяти, чтобы весь этот (и другой) контент хранить. Но камера тут, все же, есть: на 5 Мп и светодиодной вспышкой.

[ + – ] Модель бюджетного телефона Nokia 2780 Flip Фото: Nokia

Флеш-память составляет 512 Мб. Расширить память до 32 Гб можно при помощи microSD-карты — разъем имеется.

Теперь о протоколах связи. Телефон-раскладушка Nokia 2780 Flip поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, есть GPS. Порты на 3,5-мм наушников и USB Type-C находятся в нижней части корпуса. Аккумулятор, как и ожидалось, емкостью не блещет — выдает скромные 1450 мА·ч.

[ + – ] Телефон в форм-факторе "раскладушка" Фото: Nokia

Зато "раскладушку" оснастили аж двумя экранами — на внешней и внутренней стороне верхней панели. Габариты TFT-дисплеев, как вы уже догадались, невелики, разрешение, соответственно, — тоже: 320 х 240 пикс. и 160 х 128 пикс.

Ценник дешевого телефона Nokia Nokia 2780 Flip — $89,99.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи придумали "умное" стекло, способное передавать информацию при помощи солнечного света. В будущем, если таким стеклом застеклить окна, то они смогут раздавать Wi-Fi.