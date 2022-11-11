Виробництво чипів у Китаї під загрозою: Німеччина блокувала продаж цілого заводу

Європейці відмовилися ділитися із КНР своїми технологіями навіть за $85 млн.

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Німеччина не дозволила продавати Китаю завод із виробництва напівпровідників. Чиновники кажуть, що пішли на такий крок заради "безпеки", пише edition.cnn.com.

За заявою представника Мінекономіки Німеччини, виробнику мікросхем Elmos Semiconductor заборонили продаж дортмундського підприємства Silex. Раніше цей завод хотіла придбати дочірня компанія китайської корпорації Sai Microelectronics (дочку зареєстрували в Швеції). Раніше обидві компанії анонсували підписання $85-мільйонного контракту. Проте уряд країни провести угоду не дозволив, побоюючись проблем з боку американських партнерів, які наклали жорсткі санкції на технологічну галузь КНР з метою уповільнити виробництво процесорів, які можуть використовуватися для потреб ВПК.

Після оголошення про заборону продажу заводу акції Sia Microelectronics просіли на 9%.

Роберт Хабек, міністр економіки Німеччини, висловив думку про те, що Німеччина має захищати свої технології та не може передавати їх країнам, які не є членами Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у жовтні адміністрація Байдена заборонила китайським фірмам купувати чипи та обладнання для їхнього виробництва без ліцензії. Санкції повинні вдарити по амбіціях Китаю стати технологічною наддержавою, оскільки вони забороняють не лише експорт чипів, вироблених у будь-якій точці світу з використанням американських технологій, а й експорт інструментів, які використовуються для їхнього виготовлення.

Раніше ми повідомляли про те, що IBM анонсувала найпотужніший процесор Osprey, спеціально розроблений для квантових комп'ютерів. Він оснащений понад 400 кубітами.