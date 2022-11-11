Производство чипов в Китае под угрозой: Германия блокировала продажу целого завода

Европейцы отказались делиться с КНР своими технологиями даже за $85 млн.

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Германия не разрешила продавать Китаю завод по производству полупроводников. Чиновники говорят, что пошли на такой шаг ради "безопасности", пишет edition.cnn.com.

Согласно заявлению представителя Минэкономики Германии, производителю микросхем Elmos Semiconductor запретили продажу дортмундского предприятия Silex. Ранее этот завод хотела приобрести дочерняя компания китайской корпорации Sai Microelectronics ("дочку" зарегистрировали в Швеции). Ранее обе компании анонсировали подписание $85-миллионного контракта. Однако правительство страны провести сделку не разрешило, опасаясь проблем со стороны американских партнеров, которые наложили жесткие санкции на технологическую отрасль КНР с целью замедлить производство процессоров, которые могут использоваться для нужд ВПК.

После объявления о запрете продажи завода, акции Sia Microelectronics просели на 9%.

Роберт Хабек, министр экономики Германии, выразил мнение о том, что Германия должна защищать свои технологии и не может передавать их странам, которые не являются членами Европейского союза.

Напомним, что в октябре администрация Байдена запретила китайским фирмам покупать чипы и оборудование для их производства без лицензии. Санкции должны ударить по амбициям Китая стать технологической сверхдержавой, поскольку они запрещают не только экспорт чипов, произведенных в любую точку мира с использованием американских технологий, но и экспорт инструментов, используемых для их изготовления.

Ранее мы сообщали о том, что IBM анонсировала мощнейший процессор Osprey, специально разработанный для квантовых компьютеров. Он оснащен более чем 400 кубитами.