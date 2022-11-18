У Росії продаватимуть телефони з квантовим зв'язком, але не всім і за великі гроші

Російська компанія "ИнфоТеКС" заявляє, що квантові апарати ViPNet QSS практично готові до використання.

Related video

Російські розробники "ИнфоТеКС" анонсували випуск ViPNet QSS — апаратів, що забезпечують захищений квантовим шифруванням мобільний зв'язок. Про це пише rbc.ru.

За інформацією ЗМІ, квантові системи зв'язку можуть бути поставлені в 2023 році. Потенційні замовники, як завжди, — служби безпеки, великі корпорації на кшталт "Газпрому". Стверджується, що ці апарати можуть гарантувати безпечний зв'язок, протоколи якого неможливо зламати.

Що відомо про квантовий телефон ViPNet QSS

ViPNet QSS — це цілий комплекс, що складається з IP-телефона, пристрій, що забезпечує криптографічний захист даних, які передаються, сервера, квантової системи генерації ключів. Користуватися комплексом мають обидва абоненти. Якщо один зателефонує на номер ViPNet QSS зі звичайного телефона або смартфона, криптозахист не спрацює. Передбачається також створення квантової мережі з так званими розподільчими вузлами. Ця мережа буде інтегрована з лініями зв'язку. Учені зазначають, що квантовий зв'язок дуже чутливий до коливань, зміни температури, тож за її надійність ручатися не можна. Однак під час тестів вона нібито продемонструвала можливості телефонії, передавання текстових документів. Незабаром впровадять функцію відеодзвінків.

Видання пише, посилаючись на власні джерела, що система квантового телефонного зв'язку ViPNet QSS може коштувати 40 млн руб. Що стосується мережі, то на неї можуть витратити сотні мільйонів рублів. Наразі в проєкт інвестували як мінімум 700 млн руб.

Розробка квантового зв'язку в Росії розпочалася у 2017 році. Сьогодні ним користуються в МДУ та "ИнфоТеКС". Минулого року мали намір побудувати квантову лінію зв'язку "з Петербурга до Москви", але поки що проєкт згорнули.

Раніше ми повідомляли про те, що російські телекомпанії мають проблеми з мовленням через те, що не можуть оновити, або купити нове, іноземне ПЗ.