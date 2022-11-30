Повівся на знижки: чоловік купив смартфонів на $95 тис. й одразу їх втратив

Зловмисники побили бізнесмена та забрали у нього сумку зі 125 дорогими пристроями.

Related video

Житель США придбав сотні смартфонів iPhone і втратив їх одразу після виходу з магазину. Про це стало відомо порталу Mac Rumors.

27-річний чоловік скористався розпродажем, відомим під назвою "Чорна п'ятниця", щоб уночі закупитись у фірмовому магазині Apple на П'ятій Авеню (Fifth Avenue) у Нью-Йорку. Він придбав 300 iPhone 13 загальною вартістю понад $300 тис, запакував їх у три сумки, а потім приблизно о 01:45 вийшов на вулицю і попрямував до свого автомобіля.

У цей час до нього під'їхала машина, звідки вискочили двоє зловмисників, вимагаючи віддати сумки з гаджетами. Покупець відмовився, після чого злочинці кинулися в бійку і силоміць забрали одну із сумок, після чого втекли — усередині було 125 смартфонів вартістю $95 тисяч.

За даними поліції, постраждалий часто купував iPhone в Apple, щоб потім перепродувати їх у своєму невеликому магазині. Точка на П'ятій авеню працює цілодобово, хоча незрозуміло, чому чоловік вирішив скупитися так пізно. Злодії могли дізнатися про звички бізнесмена й акції, що проводяться, а потім підстережити його в потрібний момент, щоб пограбувати. Жертва не зазнала значних травм, а поліцейські шукають підозрюваних, сподіваючись вийти на них за автомобілем.

Раніше нерозпакований iPhone першого покоління продали за $40 000 на аукціоні LCG Auctions. Пристрій у заводській упаковці, покритій плівкою, купили за суму, в 45 разів більшу за оригінальну ринкову ціну смартфона — $599.

Нещодавно дизайнери з Дубая створили iPhone 14 Pro Max із годинником Rolex діаметром 40-мм, прикрашеним золотом і діамантами. Рідкісну модель випустили на ринок за 135 тисяч доларів.