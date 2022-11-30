Повелся на скидки: мужчина купил смартфонов на $95 тыс и сразу же их потерял

Злоумышленники избили бизнесмена и отобрали у него сумку со 125 дорогостоящими устройствами.

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Житель США приобрел сотни смартфонов iPhone и лишился их сразу же после выхода из магазина. Об этом стало известно порталу Mac Rumors.

27-летний мужчина воспользовался распродажей, известной под названием "Черная пятница", чтобы ночью закупиться в фирменном магазине Apple на Пятой Авеню (Fifth Avenue) в Нью-Йорке. Он приобрел 300 iPhone 13 общей стоимостью более $300 тыс, упаковал их в три сумки, а затем около 1:45 вышел на улицу и направился к своему автомобилю.

В это время к нему подъехала машина, откуда выскочили двое злоумышленников, потребовав отдать сумки с гаджетами. Покупатель отказался, после чего преступники бросились в драку и силой отобрали одну из сумок, после чего скрылись — внутри находились 125 смартфонов стоимостью $95 тысяч.

По данным полиции, пострадавший часто покупал iPhone у Apple, чтобы затем перепродавать их в своем небольшом магазине. Точка на Пятой авеню работает круглосуточно, хотя непонятно, почему мужчина решил скупиться так поздно. Воры могли узнать о привычках бизнесмена и проводимой акции, а затем подкараулить его в нужный момент, чтобы ограбить. Жертва не получила значительных травм, а полицейские ищут подозреваемых, надеясь выйти на них по автомобилю.

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