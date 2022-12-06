Не тільки мороз: у ЗСУ розповіли, чому РФ більше не запускає дрони Shahed (відео)

ЗС РФ вже використали більшу частину безпілотників, куплених в Ірану. Поки невідомо, чи очікуються нові поставки.

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Росіяни вже три тижні не використовують іранські дрони лінійки Shahed для завдання ударів по Україні. Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат назвав причину під час брифінгу у медіацентрі агентства "Укрінформ" 6 грудня.

Багато факторів свідчать про те, що російські війська не запускають дрони-камікадзе Shahed по об'єктах на території України, оскільки добігла кінця перша партія таких апаратів, отриманих з Ірану. За інформацією Командування ЗС ЗСУ, Росія замовила в іранських партнерів приблизно 1700 ударних безпілотників, а близько 1400 вже використали для завдання ударів, разом з тим 350 з них збили українські війська ППО.

"Ознаки говорять про те, що, можливо, перша партія у них завершилася. Поки немає інформації про те, що Іран постачатиме їм ще це озброєння", — наголосив Юрій Ігнат.

Ще однією причиною затишшя з боку Shahed може бути похолодання в Україні. Представник Повітряних сил зазначив, що ЗС РФ не можуть щодня запускати дрони через погодні умови, які часто впливають на працездатність безпілотних систем.

Раніше спікер командування Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін заявив, що ЗС РФ стали рідше запускати дрони-камікадзе Shahed через морози. За його словами, матеріали, з яких роблять іранські БПЛА, чутливі до низької температури. Він додав, що Україна отримує все більше західних комплексів ППО і набагато ефективніше збиває ворожі дрони — близько 80% усіх цілей.

Дослідниками CIT з'ясували, що з 18 листопада в Україні не зафіксували жодного іранського БПЛА Shahed-136, який Росія підписує "Герань-2". Як припускають аналітики, росіяни можуть отримати нову партію дронів з Ірану або самі налагодити серійне складання.