Не только мороз: в ВСУ рассказали, почему РФ больше не запускает дроны Shahed (видео)

ВС РФ уже использовали большую часть беспилотников, купленных у Ирана. Пока неизвестно, ожидаются ли новые поставки.

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Россияне уже три недели не используют иранские дроны линейки Shahed для нанесения ударов по Украине. Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал причину во время брифинга в медиа-центре агентства "Укринформ" 6 декабря.

Многие факторы свидительствуют о том, что российские войска не запускают дроны-камикадзе Shahed по объектам на территории Украины, поскольку подошла к концу первая партия таких аппаратов, полученных из Ирана. По информации Командования ВС ВСУ, Россия заказала у иранских партнеров примерно 1700 ударных беспилотников, а около 1400 уже использовали для нанесения ударов, при этом 350 из них сбили украинские войска ПВО.

"Признаки говорят о том, что возможно первая партия у них завершилась. Пока нет информации о том, что будет Иран поставлять им еще это вооружение", — подчеркнул Юрий Игнат.

Еще одной причиной затишья со стороны Shahed может служить похолодание в Украине. Представитель Воздушных сил отметил, что ВС РФ не могут каждый день запускать дроны из-за погодных условий, которые часто влияют на работоспособность беспилотных систем.

Ранее спикер командования Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Сылкин заявил, что ВС РФ стали реже запускать дроны-камикадзе Shahed из-за морозов. По его словам, материалы, из которы делают иранские БПЛА, чувствительны к низкой температуре. Он добавил, что Украина получает все больше западных комплексов ПВО и намного эффективнее сбивает вражеские дроны — около 80% всех целей.

Исследователями CIT выяснили, что с 18 ноября в Украине не зафиксировали не одного иранского БПЛА Shahed-136, который Россия подписывает "Герань-2". Как предполагают аналитики, россияне могут получить новую партию дронов из Ирана или же сами наладить серийную сборку.