Студент створив чат-бот, який перевершив ChatGPT: для чого він потрібен

Школярі та студенти тепер не зможуть "списувати" у нейромережі.

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Останнім часом школи й університети США захопила хвиля "фейкових" есе і творів, написаних за допомогою штучного інтелекту, повідомляє NPR. Викладачі розгублені: вони можуть відрізнити роботи учнів від робіт ШІ.

Але знайшовся ентузіаст, який вирішив покінчити з плагіатом і залишити учнів без "шари". Студент із Прінстонського університету Едвард Тіан розробив додаток, який розпізнає тексти, написані нейромережею, а не людиною.

[ + – ] Головна сторінка чат-бота GPTZero Фото: Соцмережi

Едвард назвав свою програму GPTZero і стверджує, що його творіння набагато краще, ніж ChatGPT, адже його розробка виявляє обман найрозумнішої на сьогодні нейромережі. GPTZero працює, за таким самим принципом як і його популярний суперник: навчається за набором даних та інтернету. GPTZero прораховує порівняльну складність написання тексту та формулювання даних і якщо вони здадуться йому знайомими, то автор тексту — ChatGPT. Крім цього, чат-бот вимірює довжину пропозицій та безліч інших факторів і на їх основі виявляє плагіат.

Як наочний приклад Тіан навів статтю написану журналістом The New Yorker і статтю на ту саму тему, написану ChatGPT. Додаток студента одразу ж безпомилково визначив, яку статтю написала людина, а яку нейромережа.

[ + – ] GPTZero відразу безпомилково визначив, яку статтю написала людина, а яку нейромережа

Розробка Едварда поки що не на 100% точна, але має величезний потенціал у касеті помічника для викладачів, яким необхідно виявляти плагіатників серед учнів. Сам Тіан, який захоплюється не лише програмуванням, а й журналістикою, вважає, що його розробка дасть поштовх до створення інструментів, які допомагатимуть боротися у всіх гуманітарних галузях із тими, хто видає роботу ШІ за свою власну.

Раніше Фокус писав, що ШІ навчився писати віруси, і тепер хакери отримали в свої руки новий інструмент для атак.