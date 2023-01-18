Студент создал чат-бот, который превзошел ChatGPT: для чего он нужен

Школьники и студенты теперь не смогут "списывать" у нейросети.

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В последнее время школы и университеты США захлестнула волна "фейковых" эссе и сочинений, написанных с помощью искусственного интеллекта, сообщает NPR. Преподаватели в растерянности: они не могут отличить работы учеников от работ ИИ.

Но нашелся энтузиаст, который решил покончить с плагиатом и оставить учащихся без "шары". Студент из Принстонского университета Эдвард Тиан разработал приложение, которое выявляет тексты, написанные нейросетью, а не человеком.

[ + – ] Заглавная страница чат-бота GPTZero Фото: Соцсети

Эдвард назвал свою программу GPTZero и утверждает, что его творение гораздо лучше ChatGPT, ведь его разработка выявляет обман самой умной на сегодня нейросети. GPTZero работает, по такому же самому принципу как и его популярный соперник: обучается по набору данных и интернету. GPTZero просчитывает сравнительную сложность написания текста и формулировку данных и если они ему покажется знакомыми, то значит автор текста — ChatGPT. Кроме этого, чат-бот измеряет длину предложений и множество других факторов и на их основе выявляет плагиат.

В качестве наглядного примера Тиан привел статью написанную журналистом The New Yorker и статью на ту же тему написанную ChatGPT. Приложение студента тут же безошибочно определило, какую статью написал человек, а какую нейросеть.

[ + – ] GPTZero тут же безошибочно определил, какую статью написал человек, а какую нейросеть

Разработка Эдварда пока еще не на 100% точна, но имеет огромный потенциал в касетве помощника для преподавателей, которым необходимо выявлять плагиатчиков среди учащихся. Сам Тиан, который увлекается не только программированием, но и журналистикой считает, что его разработка даст толчок к созданию инструментов помогающих бороться во всех гуманитарных отраслях с теми, кто выдает работу ИИ за свою собственную.

Ранее Фокус писал, что ИИ научился писать вирусы и теперь хакеры получили в свои руки новый инструмент для атак.