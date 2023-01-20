Як зробити зарядний пристрій для гаджетів своїми руками: простий спосіб (фото)

За допомогою трьох простих предметів у вас завжди буде невеликий запас енергії, щоб хоч трохи підживити смартфон, що розряджається.

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Існує безліч способів за допомогою підручних засобів та батарейок зарядити свій телефон. На жаль, кожен українець може одразу назвати їх одразу кілька. Фокус ділиться черговим лайфхаком на цю тему.

Цей варіант особливо оцінять автолюбителі, у яких напевно є спеціальний USB-розгалужувач у прикурювач автомобіля. Для приготування цієї "страви" важливо мати в наявності два головні "інгредієнти" — батарею типу Крона і розгалужувач.

[ + – ] Підручні засоби допоможуть зарядити ваш смартфон у блекаут Фото: Соцмережi

За допомогою затискача для паперу, що правильно називається біндер, прикріплюємо розгалужувач для прикурювача до плюсового контакту на батареї Крона. Мінусовий контакт розгалужувача за допомогою скріпки приєднуємо до мінуса Крони. Готово — ваш смартфон має почати заряджатися.

[ + – ] Конструкція проста і зрозуміла, її здатний зібрати кожен Фото: Соцмережi

Це — базова інструкція. Насправді і скріпку, і біндер ви можете замінити будь-якими іншими предметами, що кріплять (наприклад, скотчем або гумкою) і з'єднують (наприклад, шматком ліски).

На Кроні вказано напругу 9 вольтів, але не переживайте — нічого поганого з гаджетом не станеться, якщо ви підключите батарею через перехідник зарядки — вона обмежить напругу до потрібних 5 вольтів.

Так само не варто боятися переплутати плюс і мінус та брати і замикати контакти руками — сила струму та напруга тут настільки мінімальна, що нічого страшного ні з вами, ні з пристроєм не станеться. Просто спосіб не спрацює та заряджатися смартфон не буде. Просто перевірте полярність підключення.

Раніше Фокус розповідав, як зібрати повербанк своїми руками в домашніх умовах.