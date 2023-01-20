Как сделать зарядное устройство для гаджетов своими руками: простой способ (фото)

С помощью трех простых предметов у вас всегда будет небольшой запас энергии, чтобы хоть немного подпитать разряжающийся смартфон.

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Существует множество способов с помощью подручных средств и батареек зарядить свой телефон. К сожалению, каждый украинец может сходу назвать их сразу несколько. Фокус делится очередным лайфхаком на эту тему.

Этот вариант особенно оценят автолюбители, у которых наверняка есть специальный USB-разветвитель в прикуриватель автомобиля. Для приготовления этого "блюда" важно иметь в наличии два главных "ингредиента" – батарею типа Крона и разветвитель.

[ + – ] Подручные средства помогут зарядить ваш смартфон в блэкаут Фото: Соцсети

С помощью зажима для бумаги, который правильно называется биндер, прикрепляем разветвитель для прикуривателя к плюсовому контакту на батарее Крона. Минусовой контакт разветвителя с помощью скрепки присоединяем к минусу Кроны. Готово – ваш смартфон должен начать заряжаться.

[ + – ] Конструкция проста и понятна и ее способен собрать каждый Фото: Соцсети

Это – базовая инструкция. На самом деле и скрепку, и биндер вы можете заменить любыми другими крепящими (например, скотчем или резинкой) и соединяющими (например, куском проволочки) предметами.

На Кроне указано напряжение 9 вольт, но не переживайте – ничего плохого с гаджетом не случится, если вы подключите батарею через переходник зарядки – оно ограничит напряжение до нужных 5 вольт.

Так же не стоит бояться перепутать плюс и минус и брать и замыкать контакты руками – сила тока и напряжение здесь настолько минимальны, что ничего страшного ни с вами ни с устройством не случится. Просто способ не сработает и заряжаться смартфон не будет. Просто тщательно проверьте полярность подключения.

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