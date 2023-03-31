Ракети вже не найстрашніше: США бояться "глушилок" та кібератак Китаю й РФ

Американські військові побоюються не лише ворожих ракет, а й технологій для придушення зв'язку чи зламу систем.

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Агентство протиракетної оборони (MDA) США прагне покращити технології електронної боротьби, щоб протистояти іншим розвиненим країнам, таким як Китай та США. Про це пише видання Defence News, посилаючись на американських військових.

"Електронна боротьба" передбачає контроль над електромагнітним спектром, який використовується для зв'язку, ситуаційної поінформованості, наведення зброї та багато іншого. Міністерство оборони США намагається відновити свою перевагу у цій сфері, оскільки останні десятиліття воювала з менш підкованими супротивниками на Близькому Сході та майже не розвивала такі технології.

Як кажуть американські чиновники, зараз Китай та Росія є головними загрозами, адже вони розробляють потужні ракети, які можна запускати з повітря, землі та моря, а також з-під води. Вже існують передові системи захисту, які використовують помилкові цілі та інші методи, що значно підвищують виживання військових.

Як пояснив віце-адмірал ВМС США Джон Хілл, зараз протиракетній обороні необхідно розгорнути сучасні системи, які зможуть виявляти наближення загроз, визначати, де вони приземляться та підбирати найкращі засоби для перехоплення. Однак противники можуть ускладнити ці завдання за допомогою "глушіння" електроніки та кібератак.

"Коли я дивлюся в майбутнє і думаю про проблеми, з якими ми зіткнемося, то окрім різних типів боєголовок і траєкторій, бачу атаки та захист в електронній сфері. Ми повинні бути максимально стійкими, тому працюємо над кібераспектами", — заявив він 24 березня у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Джон Хілл визнав, що противники покращили свої можливості в електронній сфері, тому США буде складніше побудувати захист. На його думку, у майбутньому успіх буде залежати від того, як військові зможуть впоратися з різними типами атак, і вони не будуть обмежені звичайним глушенням зв'язку.

Раніше писали, що Китай обганяє США у сфері військових технологій. У зв'язку з цим Пентагон запросив більше грошей на дослідження та розвиток нових систем озброєння.