Трощили меблі та авто: Cisco залишила за собою в РФ "випалену землю", а платитиме Москва

Світовому ІТ-гіганту вдалося з шиком піти з Росії у зв'язку з санкціями, а ще й перекласти частину збитків на країну-агресора як амортизацію в рахунок податків.

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Стали відомі фінансові подробиці того, як ще в січні повністю залишаючи Росію через санкції, компанія Cisco, світовий лідер мережевого обладнання, знищувала свої активи, повідомляє агентство ТАРС. У бухгалтерській звітності йдеться, що списанню (знищенню) підлягали не лише запчастини до серверів, а й навіть офісна техніка, меблі та автотранспорт. Усього було утилізовано матеріальних коштів на $23 мільйони.

Але найцікавіше, те, що ці гроші не пропадуть, а повернуться Cisco як податкові відрахування на амортизацію, які Росія недоотримає від ІТ-гіганта.

"Перспектива отримати з путінської скарбниці відшкодування у вигляді недоплати податків у зв'язку з амортизацією – чарівна", — пише The Register. Однак, на думку американського видання, "менш чарівною" є необхідність присутності п'яти співробітників Cisco у Росії для обслуговування податкових питань. До речі, у 2021 році інтереси компанії РФ представляли 60 громадян США, які працюють на Cisco, і ось тепер залишилося тільки п'ятеро, а решта у зв'язку із закриттям бізнесу через санкції залишили країну-агресора.

Експерти відзначають, що Cisco залишивши Росію дуже боляче вдарила по місцевому ІТ-ринку, адже понад 90% мережного обладнання у РФ було імпортним, і величезний шматок цього ринку належав саме Cisco, яка підв'язала на свої послуги та обладнання мережеву інфраструктуру Росії. Поки що у РФ виживають користуючись залишками раніше закуплених запчастин і намагаються перейти на китайські чи вітчизняні мережеві рішення.

Раніше Фокус писав, що в Росії почав "тупити" мобільний Інтернет : західні санкції подіяли. Заборона на імпорт телекомунікаційного обладнання почала позначатися на швидкості Інтернету в мобільних мережах Росії.