Крушили мебель и авто: Cisco оставила за собой в РФ "выжженную землю", а заплатит Москва

Мировому ИТ-гиганту удалось с шиком уйти из России в связи с санкциями, а еще и переложить часть убытков на страну-агрессора в качестве амортизации в счет налогов.

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Стали известны финансовые подробности того, как еще в январе полностью покидая Россию из-за санкций, компания Cisco, мировой лидер сетевого оборудования, уничтожала свои активы, сообщает агентство ТАСС. В бухгалтерской отчетности говорится, что списанию (уничтожению) подлежали не только запчасти к серверам, но даже офисная техника, мебель и автотранспорт. Всего было утилизировано материальных средств на $23 миллиона.

Но любопытнее всего, то, что эти деньги не пропадут, а вернутся Cisco в качестве налоговых вычетов на амортизацию, которые Россия недополучит от ИТ-гиганта.

"Перспектива получить из путинской казны возмещение в виде недоплаты налогов в связи с амортизацией – восхитительна", — пишет The Register. Однако, по мнению американского издания, "менее восхитительной" является необходимость присутствия пяти сотрудников Cisco в России для обслуживания налоговых вопросов. Кстати, в 2021 году интересы компании РФ представляли 60 граждан США работающих на Cisco, и вот теперь осталось только пятеро, а остальные в связи с закрытием бизнеса из-за санкций покинули страну-агрессора.

Эксперты отмечают, что уход Cisco очень больно ударил по ИТ-рынку России, ведь более 90% сетевого оборудования было импортным, и огромный кусок этого рынка принадлежал именно Cisco, которая подвязала на свои сервисы и оборудование сетевую инфраструктуру РФ. Пока что в России выживают за счет остатков ранее закупленных запчастей и с переменным успехом стараются перейти на китайские или "отечественные" сетевые решения.

Ранее Фокус писал, что в России начал "тупить" мобильный Интернет: западные санкции подействовали. Запрет на импорт телекоммуникационного оборудования начал сказываться на скорости Интернета в мобильных сетях России.