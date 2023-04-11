Учені відправили три морські дрони на пів року в океан: що вони хочуть з'ясувати

Апарати Explorer можуть працювати цілодобово та передавати дані в режимі реального часу в лабораторії для постійного аналізу.

Related video

Три напівавтономні безпілотні морські апарати Explorer вирушили з Гонолулу на шестимісячну місію зі збору даних біля узбережжя найбільших островів Гавайського архіпелагу, повідомляє Dronedj. Вони вимірюватимуть кислотність води і її зв'язок зі зміною клімату.

Дрони виробництва компанії Saildrone збиратимуть морські дані на відстані до п'яти кілометрів від берегів Мауї, Оаху, Кауаї та Великого острова. Зокрема, дослідження рівня рН і концентрації вуглекислого газу, отримане від дронів, дозволить ученим краще зрозуміти, наскільки прибережні води накопичують викиди викопного палива.

Оновлені апарати дозволять працювати цілодобово та передавати дані у режимі реального часу в лабораторії для постійного аналізу. Це, за словами керівників проєкту, не тільки забезпечить приблизно в 1000 разів більше вимірів хімічного складу океану в прибережних водах, ніж це було можливо раніше, а й особливо покаже, наскільки рН прибережних вод змінився під дією вугільної кислоти, яка утворюється під час змішування вуглекислого газу з водою.

Дрони оснащені датчиками розташування GPS, вітру й течій Фото: Saildrone

"Багато людей, можливо, не знають, що океани поглинають від 25 до 30 відсотків всього СО2, який ми викидаємо в атмосферу", — сказав Крістофер Сабін, професор океанографії Університету Гаваїв-Маноа, який разом із Національною адміністрацією океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) є одним із основних партнерів проєкту. Зібрані дані дозволять створити карти рН і виявити ділянки підвищеної океанічної кислотності.

Дрони оснащені датчиками розташування GPS, вітру й течій. Автоматична система ідентифікації, зі свого боку, виявлятиме й уникатиме зіткнення з іншими суднами, а яскраво видимі вогні та маркування забезпечать безпеку апаратів навіть поблизу берега.

Раніше Фокус писав, що підводні безпілотники знову цікавлять військових: чим вони можуть допомогти морському флоту.