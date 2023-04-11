Ученые отправили три морских дрона на полгода в океан: что они хотят обнаружить

Аппараты Explorer могут работать круглосуточно и передавать данные в режиме реального времени в лаборатории для постоянного анализа.

Related video

Три полуавтономных беспилотных морских аппарата Explorer отправились из Гонолулу на шестимесячную миссию по сбору данных у побережья крупнейших островов Гавайского архипелага, сообщает Dronedj. Они будут измерять кислотность воды и ее связь с изменением климата.

Дроны производства компании Saildrone будут собирать морские данные на расстоянии до пяти километров от берегов Мауи, Оаху, Кауаи и Большого острова. В частности, исследование уровня рН и концентрации углекислого газа, полученное от дронов, позволит ученым лучше понять, насколько прибрежные воды накапливают выбросы ископаемого топлива.

Обновленные аппараты позволят работать круглосуточно и передавать данные в режиме реального времени в лаборатории для постоянного анализа. Это, по словам руководителей проекта, не только обеспечит примерно 1000 раз больше измерений химического состава океана в прибрежных водах, чем это было возможно ранее, но и особенно покажет, насколько рН прибрежных вод изменилось под действием угольной кислоты, которая образуется при смешивании углекислого газа с водой.

Дроны оснащены датчиками местоположения по GPS, ветра и течений. Фото: Saildrone

"Многие люди, возможно, не знают, что океаны поглощают от 25 до 30 процентов всего СО2, который мы выбрасываем в атмосферу", — сказал Кристофер Сабин, профессор океанографии Университета Гавайев-Маноа, который вместе с Национальной администрацией океанических и атмосферных исследований США (NOAA) является одним из основных партнеров проекта. Собранные данные позволят создать карты рН и выявить участки повышенной океанической кислотности.

Дроны оснащены датчиками местоположения по GPS, ветра и течений. Автоматическая система идентификации, в свою очередь, будет обнаруживать и избегать столкновения с другими судами, а ярко видимые огни и маркировка обеспечат безопасность аппаратов даже вблизи берега.

Ранее Фокус писал, что подводные беспилотники снова интересны военным: чем они могут помочь морскому флоту.