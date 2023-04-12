Схопить ніжно: вчені створили чутливу роботизовану руку

Розробка, яка була зроблена за допомогою 3D-друку й оснащена тактильними датчиками, може наблизити людство до інтеграції роботів у соціум, а також допоможе їм краще взаємодіяти з людьми та предметами.

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Дослідники з Університету Кембриджу розробили новаторську роботизовану руку, яка працює з мінімальним приводом пальців і може схоплювати різні предмети, повідомляє Interesting Engineering.

Рука зроблена за допомогою 3D-друку й оснащена тактильними датчиками, вбудованими в її "шкіру". Завдяки пасивному руху зап'ястя й датчикам рука може виконувати складні рухи, відкриваючи шлях для недорогої, енергоефективної робототехніки з більш природною та адаптивною активністю.

Для роботів схоплювання предметів різних розмірів, форм і текстур є серйозною проблемою, але дослідники з Кембриджу подолали цю проблему, зосередившись на пасивному русі.

Роботизована антропоморфна рука була обладнана тактильними датчиками визначення того, чого вона торкається. Дослідники провели понад 1200 тестів, щоб оцінити здатність руки схоплювати предмети без їхнього падіння. Спочатку навчена за допомогою 3D-друкованих пластикових кульок, рука успішно утримувала 11 із 14 різних об'єктів, включаючи персик, комп'ютерну мишу та бублик.

Перший автор дослідження доктор Кірен Гілдей пояснив у пресрелізі: "Тактильні датчики дають роботу уявлення про те, наскільки добре він тримає предмет, і знає, коли він починає ковзати. Це допомагає роботу передбачити, коли предмет ризикує випасти з руки".

Майбутні розробки можуть містити інтеграцію можливостей комп'ютерного зору та навчання робота використовувати навколишнє середовище, що дозволить йому схоплювати ще більшу кількість об'єктів. Команда зараз працює над поліпшенням точності та швидкості роботизованої руки й досліджує нові сфери застосування технології.

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