Ми за все добре і проти всього поганого: Xiaomi відповіла на звинувачення у спонсоруванні війни

Компанія "категорично проти звинувачень", які висунуті з боку НАЗК. Чи заборонять тепер продавати продукцію Xiaomi в Україні?

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Сьогодні Xiaomi відреагувала на те, що НАЗК внесло її до списку компаній спонсорів війни в Україні. Оскільки офіційного представництва на наших теренах Xiaomi за довгі роки торгівлі на українському ринку так і не спромоглася відкрити, то свою відповідь вона опублікувала у соцмережі Twitter.

Що відповіла Xiaomi

У заяві, яку опубліковано "за допомогою Mi Note" (про що компанія не забула згадати), Xiaomi заперечує свою причетність до спонсорування російських окупантів і стверджує, що "не підтримує жодних воєнних дій, а повністю підтримує мир у всьому світі".

Xiaomi не знайшла нічого кращого, ніж відповісти на претензії НАЗК у Twitter. Фото: Скріншот

У компанії зазначають, що єдине їхнє потаємне бажання "зробити життя людей у світі краще завдяки інноваційним технологіям". Крім того, у Xiaomi вважають, що "кожен споживач у світі має право на доступ до засобів комунікації та інформації в інтернеті".

НАЗК гостро відповіла на виправдання Xiaomi мемом з Путіним. Фото: Скріншот

У НАЗК також помітили твіт компанії та відреагували на нього фотографією Путіна, який дякує Xiaomi за те, що "має доступ до ЇХНІХ інструментів комунікації".

Смартфони Xiaomi тепер "забанять"?

Це може статися лише після того, як депутати, Президент, Кабмін, Нацбанк чи СБУ внесуть таку пропозицію на розгляд РНБО. Саме Національне агентство із запобігання корупції таких повноважень не має, але своїм списком інформує про те, продукцією яких компаній краще не користуватися. Адже компанії зі списку активно торгують з агресором, а на сплачені ними податки до бюджету Росії закуповується зброя та боєприпаси для вбивства українців.

Експерти зазначають, що НАЗК робить корисну справу, адже публічний тиск на компанію, яка торгує з окупантами, дуже важлива.

Поки що жодних пропозицій щодо заборони постачання Xiaomi на український ринок не надходило. Втім, власники торгових мереж та магазинів можуть самі ухвалити таке рішення, якщо захочуть.

Але, судячи з опитування порталу Dev.ua, мало хто з великих українських мереж збирається упускати свою вигоду. У групі компаній "Алло" журналістам відповіли, що "вивчають ситуацію, проте діятимуть відповідно до українського законодавства" (тобто чекатимуть на заборону, якщо така з'явиться). З "Цитрусу", "Vodafone Ukraine" та інших великих торгових мереж журналістам поки що не відповіли.

Поки що забороняти продаж Xiaomi в Україні не мають наміру. Фото: Соцмережі

У чому саме НАЗК звинувачує Xiaomi

Судячи з вчорашнього пресрелізу, Національне агентство із запобігання корупції внесло Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що "компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але досі залишається лідером із продажу смартфонів у державі-терористі", — повідомляє пресслужба НАЗК.

Крім того, у НАЗК зазначають, що чим більше посилювалися обстріли України російськими окупантами, тим більше своєї техніки постачало Xiaomi до Росії (продаж збільшився на 39% у середині 2022 року).

За заявою НАЗК, Xiaomi не тільки не згортає торгівлю з агресором, а посилено набирає новий персонал для роботи у своїх офісах та офіційно оголосила про продаж нової лінійки флагманських пристроїв у країні-агресорі.

Раніше Фокус писав, що китайські смартфони шпигують за нами: дані витікають до Китаю, а можуть і до Росії.