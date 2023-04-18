Дрони оснастили особливими лазерними датчиками: тепер вони мають нюх

Як стверджують дослідники, їм вдалося створити "святий Грааль" виявлення будь-яких джерел метану, що дуже важливо у промисловому секторі.

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Група вчених із Принстонського університету розробила новий спосіб швидкого виявлення та локалізації витоків газу в каналізаційних та бурових мережах, повідомляє Interesting Engineering. Вони використовували спеціальні лазерні датчики, які можуть визначити джерело викидів із точністю до одного метра та виміряти інтенсивність витоків, у тому числі незначних.

Наявні методи детектування витоків часто ґрунтуються на ручних інфрачервоних камерах, які неефективні та нечутливі до малих джерел, каже Джерард Висоцький, доцент кафедри електротехніки та комп'ютерних наук Принстонського університету. Вони також потребують заздалегідь підготовленої інфраструктури для вимірювань.

Безпілотники можна оснащувати різними датчиками для перевірки витікання газів. Фото: Princeton University

Але за допомогою дрона можна вільно вибирати потрібні датчики, додав він. Система також здатна виявляти витоку у 25 разів меншу, ніж ті, що зазвичай зустрічаються на природних газових об'єктах, використовуючи традиційні технології.

Основою цієї нової технології є поєднання можливостей дистанційного зондування лазерів та маневровості дронів, що дозволяє легко знаходити джерела у важкодоступних місцях, які б інакше залишалися непоміченими.

Новий метод використовує невеликий дрон, на який встановлений тільки ретрорефлектор — вид дзеркала, яке відображає світло назад до джерела, і базову станцію з обладнанням для виявлення газу, яке може стежити за рухами дрона під час польоту.

"Це справжній святий Грааль детектування витоків", — сказав Марк Зондло, співавтор дослідження, професор кафедри цивільного та екологічного інжинірингу. Завдяки гнучкості використовуваних датчиків можна виявляти витоку кількох видів газу одночасно включаючи аміак і вуглекислий газ.

Раніше Фокус розповідав, що вчені маскують дрони за допомогою мертвих птахів: навіщо їм це знадобилося.