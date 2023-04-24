Китай зможе випередити США: як вийшло, що КНР лідирує в ШІ-розробках

Президент Microsoft не сумнівається, що китайські нейромережі незабаром стануть головними суперниками ChatGPT.

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Прибуваючи з діловим візитом у Токіо, президент компанії Microsoft Бред Сміт на зустрічі з журналістами приділив велику увагу темі штучного інтелекту, повідомляє Nikkei Asia. За його словами, сьогодні Китай – найголовніший суперник у перегонах серед лідерів з розробки інструментів ШІ.

Бред Сміт не сумнівається, що Китай вже наздоганяє США в галузі досліджень нейромереж, а його продукти незабаром почнуть змагатися з ChatGPT. Сміт сказав, що ChatGPT є одним із найпередовіших продуктів у галузі ШІ у світі й що Microsoft інвестує мільярди доларів у його розвиток.

Президент Microsoft зазначив, що Китай може створити свій аналог ChatGPT або навіть перевершити його. Адже за оцінкою Сміта, Китай має величезний потенціал в галузі ШІ завдяки своєму численному населенню, величезному масиву даних, талановитим вченим та підтримці уряду.

Сміт також висловив своє занепокоєння щодо етичних та правових питань, пов'язаних з використанням ШІ. Він сказав, що потрібно розробити міжнародні стандарти та норми для регулювання ШІ та захисту прав людини. Він закликав до співпраці між США та Китаєм у цій галузі.

Сміт також наголосив, що ШІ може бути як благословенням, так і прокляттям для людства. Він сказав, що ШІ може допомогти вирішувати багато глобальних проблем, таких як зміна клімату, бідність і здоров'я. Але він також сказав, що ШІ може бути використаний з поганою метою, наприклад, для кібератак, дезінформації та військових конфліктів.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай створив артилерію з ШІ: дозволить потрапити навіть в самотню людину.