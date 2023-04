Компанія Tencent офіційно продає діпфейки: скільки коштує замовити "цифрову людину"

Китайська компанія стала надавати можливість створення візуальних копій особистості за власним бажанням та з урахуванням усіх параметрів замовника.

Tencent Cloud, одна із найбільших ІТ-компаній Китаю, почала надавати послугу зі створення діпфейків – копій "цифрових людей", пише The Register. Це справжній сервіс DFaaS – DeepFake As as a Service.

Для створення високоякісної цифрової копії персонажа достатньо лише трьох хвилин відео наживо та 100 сказаних речень, а також $145 доларів за послугу генерування. Процес займає лише 24 години.

Цифрові персонажі доступні у двох варіантах: напівтіла або повні тіла, а також двома мовами: китайською та англійською. Деякі параметри, такі як фон та тон, можна налаштувати. У Tencent обіцяють, що цифрові копії позбавлені проблеми монотонної інтонації та однорідного ритму мови, які властиві традиційним моделям, що вийшли раніше у конкурентів. Для цього компанія використовує власну технологію налаштування тембру на малих вибірках, що базується на глибокому навчанні акустичних моделей та нейронних мережевих вокодерах.

Tencent пропонує п'ять стилів для своїх цифрових людей: 3D реалістичний, 3D напівреалістичний, 3D мультяшний, 2D реальна людина та 2D мультяшний. Для "цифрової людини" можна створити запас індивідуальних питань та відповідей, перетворивши її на свого роду діпфейкового чат-бота.

Вебгігант сподівається збудувати автоматизований "завод з виробництва цифрових людей з використанням ШІ" — своєрідну універсальну платформу для виробництва, продажу та обслуговування цього сервісу.

У компанії кажуть, що ця послуга дуже потрібна для проведення прямих рекламних трансляцій різних продуктів, які дуже популярні в Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що Кувейт став однією з перших країн світу, представивши віртуальну ведучу новин на телеканалі, створену за допомогою штучного інтелекту.