Компания Tencent официально продает дипфейки: сколько стоит заказать "цифрового человека"

Китайская компания стала предоставлять возможность создания визуальных копий личности по собственному желанию и с учетом всех параметров заказчика.

Related video

Tencent Cloud, одна из крупнейших ИТ-компаний Китая, начала предоставлять услугу по созданию дипфейков – копий "цифровых людей", пишет The Register. Это по сути сервис DFaaS – DeepFake As as a Service.

Для создания высококачественной цифровой копии персонажа достаточно всего трех минут видео вживую и 100 произнесенных предложений, а также $145 долларов за услугу генерирования. Процесс занимает всего 24 часа.

Цифровые персонажи доступны в двух вариантах: полутела или полные тела, а также на двух языках: китайском и английском. Некоторые параметры, такие как фон и тон, можно настраивать. В Tencent обещают, что цифровые копии лишены проблемы монотонной интонации и однородного ритма речи, которые свойственны традиционным моделям, вышедшим раньше у конкурентов. Для этого компания использует собственную технологию настройки тембра на малых выборках, основанную на глубоком обучении акустических моделей и нейронных сетевых вокодерах.

Tencent предлагает пять стилей для своих цифровых людей: 3D реалистичный, 3D полуреалистичный, 3D мультяшный, 2D реальный человек и 2D мультяшный. Для "цифрового человека" можно создать индивидуальные вопросы и ответы, превратив его в своего рода дипфейкового чат-бота.

Веб-гигант надеется построить автоматизированный "завод по производству цифровых людей с использованием ИИ" — своеобразную универсальную платформу для производства, продажи и обслуживания этого сервиса.

В компании говорят, что эта услуга очень востребована для проведения прямых рекламных трансляций различных продуктов, которые очень популярны в Китае.

Ранее Фокус сообщал, что Кувейт одной из первых стран в мире, представил виртуальную ведущую новостей на телеканале, созданную с помощью искусственного интеллекта.