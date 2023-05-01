Система від DSIT Solutions захистить корабель будь-яких підводних атак: на що здатна ця розробка

Новий комплекс ізраїльських інженерів буде представлений на виставці IMDEX 2023, яка днями пройде в Сінгапурі.

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Компанія DSIT Solutions, один із лідерів у галузі підводної оборони, випустила цілий комплекс протичовнової оборони (ПЧО) для надводних кораблів, повідомляє Naval News. Як обіцяють у компанії, їхній комплекс забезпечує захист від усіх видів підводних загроз.

ASW Suite поєднує в собі корпусний гідролокатор і активний або пасивний антенний масив, що буксирується, які дозволяють здійснювати пошук, виявлення, супровід і класифікацію підводних цілей в паралельних режимах. Кожна система гідролокації включає методи машинного навчання для автоматизації алгоритмів, знижуючи навантаження та необхідну кваліфікацію операторів. Комплекс ПЧО працює як на середніх частотах, так і на низьких частотах і може бути встановлений на різні типи кораблів.

Комплекс ПЧО включає протиторпедний захист RAFAEL в комбінації з можливістю запуску помилкових цілей Scutter Mk3. Так само комплекс включає сімейство систем гідролокації Shield, яке складається з системи SeaShield для прибережного поінформування про підводну ситуацію, системи AquaShield — надійної стаціонарної системи виявлення підводних загроз і системи PointShield — портативної системи виявлення підводних загроз.

SeaShield забезпечує підводне дальнобійне спостереження в режимі реального часу, даючи повне уявлення про підводну ситуацію. AquaShield та PointShield допоможуть виявити підводні загрози, які можуть бути розгорнуті для захисту важливих об'єктів та територій супротивника. Всі системи Shield використовують передові технології гідроакустики та обробки сигналів для забезпечення високої точності та надійності.

Раніше Фокус писав, що величезний безпілотник XLUUV може знищити кораблі та сховатися на глибині 1000 метрів.