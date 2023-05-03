З'явився автопілот для дронів VOXL 2 Mini: менше печива за розміром, але ціна "кусається"

Цей найменший у світі чіп для автопілотування можна встановити будь-який тип безпілотників.

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Компанія ModalAI, яка займається розробкою дронів і роботів, оголосила про створення найменшого та найсучаснішого автопілота у світі, повідомляє DroneDJ. Модуль VOXL 2 Mini важить лише 11 г, що на 5 г менше, ніж популярний "старший брат" — автопілот VOXL 2.

Ця мініатюрна версія спеціально призначена для дронів, які можуть літати без GPS та уникати перешкод. VOXL 2 Mini оснащений потужним процесором Qualcomm QRB5165 з 8 ядрами із частотою до 3,091 ГГц, чотирма входами для датчиків зображення MIPI-CSI, попередньо налаштованими аксесуарами для WiFi та 4G/5G.

Крім того, новий автопілот використовує ті ж датчики зображення, що і VOXL 2, що забезпечує обхід перешкод, виявлення перешкод та навігацію без GPS для будь-якого дрону.

Варто відзначити, що VOXL 2 Mini оснащений стандартним для галузі кріпленням на рамі розміром 30,5 мм x 30,5 мм, що дозволяє легко модернізувати навіть найменші моделі дронів. Крім того, його відкрите програмне забезпечення сумісне з усіма основними інструментами розробки, такими як PX4, ROS 2, Open CV, Open CL та TensorFlow Lite.

Автопілот VOXL 2 Mini вже доступний для покупки, але не кожному він буде по кишені. Ціна на нього починається від $1170.

Можливість попередньої версії автопілота VOXL 2.

Раніше Фокус писав, що компанія Anduril Industries представила програмне забезпечення, яке спрощує керування великою кількістю безпілотників та роботів.