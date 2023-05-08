Пентагон надто залежить від батарей та сонячних панелей з Китаю: що вигадали американці

У сенаті закликали до "імпортозаміщення" компонентів для батарей та панелей, але республіканці виступають проти.

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Пентагон усіма силами намагається зменшити залежність США від Китаю в галузі зелених технологій, особливо в сегменті виробництва акумуляторів, де частка КНР становить зараз 80%, пише Defense News. На додаток, Пекін контролює майже 95% компонентів для виробництва сонячних панелей, що є критично важливими в питанні зеленої енергетики.

Військові США закликають активніше фінансувати проєкти з видобутку рідкісноземельних елементів (РЗМ), щоб не залежати від країни, яка на сьогодні є одним із основних конкурентів США на геополітичній арені.

Видобуток та перероблювання РЗЕ для виробництва акумуляторів та панелей — це складний і дорогий процес, який потребує великих витрат енергії та води, а США мають обмежені запаси РЗЕ на своїй території та значною мірою залежать від імпорту з інших країн. Наприклад, Китаю належить 70% кобальту — основного компонента літій-іонних акумуляторів, який видобувається в Демократичній Республіці Конго, найбільшому у світі постачальнику металу.

Пентагон усвідомлює цю загрозу та намагається розвивати альтернативні джерела РЗЕ на території США та союзних країн. У рамках програми Defense Production Act III Пентагон виділив близько 50 млн доларів на підтримку проєктів з видобутку, перероблювання та очищення РЗЕ.

Однак ці зусилля Пентагону стикаються з критикою республіканців, які вважають, що військове відомство не повинно займатися підтримкою зелених технологій, а має зосередитися на більш пріоритетних завданнях оборони. Вони також стверджують, що Пентагон не проводить достатньої оцінки ефективності та результативності своїх інвестицій у РЗЕ. Критика також викликана тим, що деякі проєкти Пентагону пов'язані з компаніями, які мають справу з Китаєм або іншими конкурентами США.

Раніше Фокус писав, що вчені створили акумулятор на воді: він вдвічі дешевше і безпечніший за літій-іонні.