"ЗСУ втрачають близько 10 000 дронів на місяць": чи це правда й наскільки це критично

Такі дані наведено у доповіді Королівського інституту оборонних досліджень.

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Новий звіт про військові можливості Росії в агресії проти України, що триває, говорить про те, що РЕБ окупантів збивають близько 10 000 українських дронів щомісяця, пише Business Insider з посиланням на експертів Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), які у своїй доповіді пояснюють, що радіоелектронна боротьба є "ключовим компонентом" тактики Росії та сприяє величезним втратам українських БПЛА.

У своєму звіті фахівці уточнюють, що дані про "300 збитих безпілотників на день" вони отримали "від трьох неназваних українських офіцерів". Також варто звернути увагу на те, що в дослідженні немає жодного слова про моделі, які "масово" знищуються російськими системами РЕБ, а також про те, яким є відсоткове співвідношення між запущеними дронами та збитими.

Джеймс Паттон Роджерс, професор військових досліджень Університету Південної Данії та експерт з дронів, сказав журналістам Insider, що більшість тих дронів, які збивають окупанти, напевно, є відносно дешевими, маленькими комерційними безпілотниками, які обидві сторони активно використовують для ситуативної розвідки на полі бою. На думку професора, цифра у 10 000 напевно є завищеною, навіть якщо до уваги беруть так звані дрони-камікадзе, які "губляться" не через РЕБ, а через свої смертоносні місії.

У звіті RUSI йдеться, що вздовж приблизно 1200 км передової лінії фронту Росія підтримує великі сили систем радіоелектронної боротьби – кожні 10 км. Вони спрямовані здебільшого на нейтралізацію дронів, йдеться у документі.

Загалом, на думку військових експертів, навіть якщо такі показники є реальними, то це говорить про переформатування сучасних воєн, коли йдеться про протистояння армії безпілотників та армії систем РЕБ.

Це "один з перших у світі конфліктів "дрони проти дронів" та "дрони проти РЕБ", — каже Паттон Роджерс.

Раніше Фокус писав, що експерти розкрили секрети дерев'яних дронів з РФ.