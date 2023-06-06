Розроблено дешевий і потужний акумулятор: електрокару вистачить на 1000 кілометрів

Один із провідних китайських виробників заявив про розробку технології, що дозволяє виробляти ще більш дешеві та потужні батареї для електромобілів.

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Компанія Gotion High-Tech Co. нещодавно презентувала літій-залізо-марганцево-фосфатну батарею (LMFP-батарею), здатну забезпечити електрокар зарядом, на якому можна проїхати 1000 км. Досі таку дальність пересувань переважно забезпечували дорожчі нікель-кобальтові батареї, пише bloomberg.com.

Інженери із Gotion додали марганець, щоб ще більше здешевити літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор, який сьогодні використовується великими виробниками електромобілів на кшталт BYD Co. Така батарея дозволяє знизити вартість деяких моделей. Також LFP-батареї є більш потужними і водночас компактнішими, що й зробило їх настільки популярними. А ще вони дешевші у виробництві.

Максимальна щільність енергії батарей LFP становить 190 Втч/кг, а ось нова батарея Gotion досягла показників 240 Втч/кг. Це означає, що вона може зберігати більше енергії у кожній секції, що, зі свого боку, дає можливість знизити вагу та зменшити розмір акумулятора в цілому.

Китайська компанія Gotion High-Tech посіла восьме місце серед найбільших виробників акумуляторів для електромобілів у минулому році, нагадує видання.

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