У Британії крадуть дорогу техніку, щоб продавати електроніку до Росії, — Telegraph

Злочинців найбільше цікавлять пристрої GPS, які встановлені на сучасних машинах для сільськогосподарських робіт. У 2023 році кількість таких крадіжок зросла на 300%.

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У Великій Британії злочинці крадуть сільськогосподарську техніку, щоб відправляти до Росії дефіцитну електроніку. Про це у виданні The Telegraph заявив керівник Національного підрозділу боротьби з сільською злочинністю.

Британські правоохоронці зафіксували підвищення злочинів у сільській місцевості в Англії та Уельсі на 300% упродовж першого кварталу 2023 року. Раніше по всій країні в середньому викрадали близько 70 фермерських машин на місяць, проте у березні кількість склала 180 одиниць техніки. Подібна тенденція спостерігається у всій Європі.

Енді Хаддлстон пов'язує крадіжки з війною в Україні, а саме з санкціями, які діють щодо Росії після повномасштабного вторгнення. Сучасна сільськогосподарська техніка оснащується дорогими портативними пристроями для відстеження GPS-сигналів, які допомагають фермерам робити карти полів та збільшувати ефективність посівних робіт – вони найчастіше стають цілями викрадачів.

"Показники, які ми бачимо на цей момент, набагато перевищують те, що було в минулому, тому, на мій погляд, ясно, що те, що відбувається в Україні, є рушійною силою цього явища", — сказав Енді Хаддлстон. — "Щоразу, коли якась країна не може імпортувати машини та обладнання, чорний ринок процвітає".

Великі виробники аграрної техніки, такі як John Deere та Lely, припинили постачати продукцію до Росії та Білорусі після початку повномасштабної війни в Україні. А в перші дні вторгнення російська армія пограбувала український завод компанії John Deere і вивезла цінне обладнання. Передбачається, що зараз злочинці відправляють вкрадену електроніку з Великобританії до Східної Європи, а звідти її контрабандою доставляють до Росії та продають місцевим фермерам.

Страхова компанія NFU Mutual у квітні отримала величезну кількість повідомлень про крадіжки систем GPS – друге за величиною за всю її історію. При цьому збитки від таких злочинів з січня до квітня зросли вдвічі порівняно з минулим роком — понад 500 тис. фунтів стерлінгів, або $627 тис.

Організація закликала британських фермерів особливо ретельно стежити за майном під час збирання врожаю, коли техніку часто лишають у полях на ніч. Фахівець організації з сільськогосподарських питань Ребека Девідсон посилається на дані слідства, згідно з якими члени злочинних угруповань стежать за фермерами самі або за допомогою дронів, знаходять техніку з GPS та викрадають її вночі.

Напередодні писали, що Росія повернула експорт західних мікрочіпів на довоєнний рівень. Як встановили чиновники зі США, у цьому росіянам допомагають п'ять країн: Туреччина, Казахстан, Грузія, Вірменія та ОАЕ.

У жовтні 2022 року з'явилася інформація, що у російських дронах "Орлан-10" виявили камери Canon, викрадені у Швеції. Півроку до того правоохоронці фіксували зникнення техніки для відеоспостереження вздовж автомобільних доріг — лише понад 100 одиниць.