У РФ об'єкти інфраструктури захищатимуть від нальоту дронів ЗСУ за допомогою "аналогівнема"

Інженери заявляють про створення пристрою, здатного засікти дрон навіть у режимі радіомовчання та розпізнати, де "свій" БПЛА, а де "чужий".

Related video

У Росії в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) АТ "Технології радіоконтролю" представило комплекс протидії малогабаритним безпілотним літальним апаратам, повідомляє ТАСС. У повідомленні йдеться, що він може розпізнати і "приземлити" безпілотник, навіть якщо його переведено в режим радіомовчання.

Представники АТ "Технології радіоконтролю" заявили, що їхній комплекс націлено на невеликі комерційні дрони. Такі дрони застосовуються військовими ЗСУ на фронті — не тільки для розвідки, а й для атаки. Розробники сказали, що їхній продукт захищатиме "об'єкти від несанкціонованого доступу малогабаритних безпілотних літальних апаратів на контрольований периметр". Вони уточнили, що комплекси планують розмістити на територіях великих підприємств, особливо тих, які працюють у паливно-енергетичній та гірничодобувній сферах, а також встановлять їх неподалік від об'єктів критичної інфраструктури.

Пристрій оснащено датчиками виявлення радіосигналів, радіолокатором, пеленгатором, модулем радіоелектронної дії. Обслуговуватиме комплекс один оператор. Розробники підкреслили, що їхній засіб РЕБ може розпізнати дрон навіть у режимі радіомовчання, а також він має функцію "свій-чужий".

Раніше ми повідомляли про те, що за допомогою БПЛА було атаковано об'єкти у Москві та Московській області. Деякі експерти вважають, що цілями були локації, де могли знаходитися службовці СЗР РФ.