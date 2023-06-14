У РФ похвалилися дроном "Патріот K30T": виявилося, що він продається на AliExpress (відео)

Втім, росіяни й так уже зрозуміли, що "вітчизняною" там є лише назва і навіть у телеграм-каналах "Z-патріотів" розмірковують, скільки на китайському дроні зароблять Шойгу та Путін.

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На російському економічному форумі ПМЕФ, який проходить у Петербурзі, було представлено новий дрон "для російської армії", який, як виявилося, є повністю китайським БПЛА EVO II Pro V3 від компанії Autel Robotics, повідомляє опозиційне видання "Верстка". Цей дрон можна легко купити на популярному китайському торговому майданчику AliExpress за $2,5 тис. у повній комплектації.

Популярний серед так званих "Z-патріотів" телеграм-канал Readovka, який фінансується головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, з гордістю повідомив про цю презентацію. В описі пропагандисти зазначили, що: "безпілотник оснащений камерою високої роздільної здатності та тепловізійним модулем. Дрон здатний підійматися на висоту до 1,6 км і працювати на відстані до 25 км". Ці дані повністю відповідають моделі EVO II Pro V3, як і зовнішній вигляд квадрокоптера.

Наглядне порівняння EVO II Pro V3 та "Патріот K30T" Фото: verstka.media

Крім самого дизайну безпілотників, мало чим відрізняються і їхні пульти управління, вони абсолютно однакові, з ідентичними кнопками та джойстиками. Хіба що камери на БПЛА мають зовнішню відмінність, але все одно мають однакове 16-кратне оптичне наближення.

Втім, завсідники цього пропагандистського телеграм-каналу в коментарях критично поставилися до інформації, відразу виявивши "китайське коріння" цього нібито "суверенного дрона" і почали міркувати на тему високої націнки та великої кількості контрактів для армії, які отримає Шойгу, Путін та їх найближче оточення. Скільки коштуватиме китайський безпілотник EVO II Pro V3 для російської армії залишається таємницею.

Те саме горде повідомлення про російський дрон "Патріот K30T", який виявився китайським БПЛА

Раніше Фокус розповідав про те, що у РФ об'єкти інфраструктури захищатимуть від нальоту дронів ЗСУ за допомогою "аналогівнемає".