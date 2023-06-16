Підрив Каховської ГЕС: як дрони Draganfly рятують людей у затопленій Херсонщині

Безпілотники допомагають українцям безпечно евакуюватися, а також шукають міни, які вода змиває та розносить регіоном.

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Після підриву Каховської гідроелектростанції канадська компанія Draganfly надала свої дрони, які тепер допомагають українцям у затопленій Херсонській області. Пресслужба розповіла про вжиті заходи у своєму прес-релізі.

Адміністрація та ДСНС Херсонської області звернулися до підприємств для допомоги з евакуацією мирних жителів та ліквідації наслідків великомасштабної повені. Draganfly відправила рятувальникам свої безпілотники та об'єднала зусилля з DEF-C, українською компанією, що працює у цивільному та оборонному секторах та зосереджена на пом'якшенні наслідків повеней та загальнонаціональних інноваціях у галузі розмінування.

З перших днів катастрофи безпілотники Draganfly ведуть розвідку в реальному часі, використовуючи RGB/мультиспектральні та тепловізійні датчики для пошуку людей та вибухових пристроїв, які їм можуть нашкодити, всього вони здійснили 15 польотів та обстежили територію площею близько 267 гектарів. Компанія запевняє, що їхня робота мала "вирішальне значення" для безпечної евакуації людей та максимально швидкого реагування наземних служб.

Дрони Draganfly допомагають людям у Херсонській області. Фото: Twitter

"Draganfly пишається тим, що допомагає людям у Херсонській області. Нещодавній прорив Каховської дамби викликав гостру потребу у допомозі щодо безпечної евакуації, управління повенями та оцінки розташування мін, оскільки повінь викликала переміщення наземних мін", — прокоментував Кемерон Челл, президент та головний виконавчий директор Draganfly.

Російські війська створили на території Херсонської області велику кількість мінних полів. Як повідомила Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України, вода змила міни, які загрожують життю українців. Представник Асоціації саперів України Ірина Кустовська в ефірі "Українського радіо" додала: через намокання вибухові пристрої стали ще небезпечнішими, оскільки чутливіші до детонації.

У серпні 2022 року стало відомо, що Draganfly передала Україні дрони для розмінування. Літальні апарати оснащені камерами та датчиками, які допомагають саперам виявити міни та скласти карту місцевості, відзначивши небезпечні ділянки.

6 червня дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області прорвало внаслідок вибуху. В результаті вода затопила величезну територію нижче за річищем Дніпра та створила екологічну катастрофу. Багато людей опинилися у пастці та були змушені забиратися на дахи будинків.