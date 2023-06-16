"Зможе купити будь-хто": наляканим росіянам пообіцяли мобільні детектори дронів
Атаки БПЛА на Москву та інші регіони РФ змусили росіян замислитися про засоби захисту. Один із виробників має намір продавати пристрої, що помічають безпілотники за 500 метрів.
У Росії приватна космічна компанія SR Space створює переносний пристрій виявлення безпілотників. Про це генеральний директор підприємства Олег Мансуров розповів російському агентству "ТАСС" під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі.
За його словами, у Росії з'явився великий запит на пристрої виявлення БПЛА. SR Space вже нібито має кілька власних проєктів, які проходять випробування. А вже за кілька місяців компанія обіцяє випустити на ринок комерційний прилад, який "зможе купити будь-який громадянин Російської Федерації".
Як запевняє Олег Мансуров, переносний детектор засікатиме дрони на відстані близько 500 м від користувача. Пристрій також зможе показувати напрямок польоту. Такою розробкою, зауважив гендиректор SR Space, вже зацікавились і російські силові відомства.
30 травня безпілотники масово атакували Москву, пошкодивши три житлові будинки. Після цього росіяни бояться прильоту БПЛА і не довіряють власній системі протиповітряної оборони.
Невдовзі з'явилася інформація, що жителі Росії почали масово скуповувати антидронові рушниці, сподіваючись самостійно захищатися від повітряних загроз. В онлайн-магазинах з'явилося багато пропозицій, продавці навіть обіцяють знижки 20%. Експерти ж попереджають, що росіяни, озброєні такими засобами, можуть нашкодити собі чи сусідам.
Безпілотники атакують не лише Москву, а й інші регіони Росії. 9 червня повідомлялося, ніби чотири дрони-камікадзе завдали удару по селу в Білгородській області, в результаті одна людина отримала поранення.