Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал Російсько-українська війна

Не довезли до фронту: дрон ЗСУ знищив вантажівку з окупантами та боєкомплектом (відео)

Дрон, БПЛА, ВСУ
Фото: Скриншот | Бійці ЗСУ застосовують ударні дрони на передовій

За останніх кілька днів рота "Ахіллес" та її безпілотники завдали російській армії збитків на мільйони доларів.

Related video

Рота ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищила вантажівку росіян на Донбасі. Командир підрозділу Юрій Федоренко опублікував відеозапис атаки на своєму Telegram-каналі.

Вантажний автомобіль "УРАЛ" перевозив російських військових разом із боєкомплектом на Сватівсько-Куп'янській ділянці фронту, коли бійці ЗСУ помітили його на дорозі. FPV-дрон уразив машину прямо в кабіну завдяки майстерності оператора. Наслідки удару залишилися за кадром, але, найімовірніше, вантажівка так і не змогла доїхати до позицій росіян.

"Короткий Z-вояж, ураження ворожого УРАЛу", — прокоментував Юрій Федоренко. — "Ювелірне управління FPV-дроном по цілі, що рухається".

Як напередодні, 20 червня, розповів у Telegram віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, за останні два дні "Армія дронів" знищила російську техніку на мільйони доларів, і велику роль у цьому відіграла саме рота "Ахіллес". Їм вдалося вразити танк, ЗРК "Тор-М2К", БТР, командно-штабну машину "Кушетка-Б" і ту саму вантажівку "УРАЛ", згадану вище.

Нещодавно ЗСУ показали знищення вантажівки УРАЛ із ЗУ-23-2. Після удару дрона-камікадзе детонували боєприпаси всередині машини, що безповоротно вивело її з ладу.

У квітні дрон-камікадзе ЗСУ підірвав російський "Урал" у Херсонській області. Вантажівка їхала одним з тимчасово окупованих населених пунктів, коли безпілотник врізався йому в кабіну.