Не гребеш, але пливеш: натільний скутер допоможе рухатися швидше під водою (відео)

Виробник дронів HighGreat почав збір грошей на гаджет для дайверів Seakool D2.

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Зазвичай підводні скутери потрібно тримати перед собою в руках, але компанія HighGreat, яка займається дронами, розробила так званий натільний скутер, повідомляє New Atlas. За допомогою спеціальних кріплень він розміщується на стегнах і дозволяє прискоритися під водою за допомогою лопатей та електромотора, тож руки плавців залишаються вільними.

Seakool D2 являє собою великий ремінь, оснащений кнопковим блоком управління і знімною літій-полімерною батареєю. Від пояса по обидва боки відходять два електричні двигуни, які кріпляться ременями до стегон. Кожен підрулювальний пристрій забезпечує тягу в 13 кг, що дає змогу розвивати заявлену максимальну швидкість 7,2 км/год, що дуже непогано для звичайного плавця. Компанія обіцяє, що одного заряду батареї вистачить для підтримки цієї швидкості протягом 33 хв.

Пристрій Seakool D2 кріпиться на поясі Фото: Скриншот

Втім, щоб подовжити задоволення можна перемикнутися в повільніший режим (5,5 км/год) і тоді ресурсу акумулятора вистачить на цілу годину. А якщо ще сповільнитися (до 3,5 км/год), то пристрій дасть вам змогу трохи швидше плисти під водою цілих 2 год.

Seakool D2 дає змогу перемикати режими швидкості для економії батареї Фото: Скриншот

Всі ці швидкісні характеристики вказані для середньостатистичного плавця вагою 80 кг, але якщо людина важить більше або менше, то, природно, показники автономності будуть іншими. Однак розробники пропонують і посилений варіант Seakool D2 відразу з двома батареями, які підвищують автономність. Уся установка — зі стандартною одиночною батареєю — важить 6 кг, що не сильно відчувається під водою, але на березі вага відразу дасть про себе знати.

Поки що проєкт збирає гроші на платформі Indiegogo і якщо у компанії все вийде, то Seakool D2 надійде в продаж за попереднім замовленням за $998. Планована роздрібна ціна становить $1689.

Раніше Фокус писав, що робопса з вогнеметом хочуть продавати всім підряд: скільки коштуватиме пристрій.