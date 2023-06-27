Спецслужби використовуватимуть ШІ у своїх цілях. Для яких завдань потрібні нейромережі

Ізраїльська розвідслужба служба Шин Бет впровадить у свої інструменти функції штучного інтелекту.

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Служба безпеки Шин Бет (більш відома як ШАБАК) уже почала впровадження штучного інтелекту у свою роботу, повідомляє Reuters із посиланням на виступ на конференції Cyber Week її директора Ронена Бара. За його словами, ШІ використовують для відбиття серйозних загроз, адже у генеративних нейромереж є величезний потенціал.

За словами директора Ронен Бар, серед заходів, вжитих ШАБАКом — ізраїльським аналогом ФБР або МІ5 — було створення власної генеративної платформи штучного інтелекту, схожої на ChatGPT або Bard.

"Використовуючи ШІ, ми виявили значну кількість загроз", — зауважив він. Штучний інтелект допоміг оптимізувати роботу Шин Бет, відмічаючи аномалії в даних спостереження і сортуючи "нескінченну" інформацію.

Визнаючи цінність ШІ для технологій, що швидко розвиваються, Бар закликав до співпраці між комерційними високотехнологічними та державними установами, такими як його спецслужба, "щоб ШІ вів до еволюції, а не до революції".

Оскільки Ізраїль все ще обмірковує свою політику щодо штучного інтелекту, Бар закликав до того, щоб правила, які очікують на ухвалення, містили огляд законів, пов'язаних із Шин Бет.

Ізраїль вважається світовим лідером у галузі штучного інтелекту завдяки зростаючим галузям обчислювальної техніки та робототехніки, які приваблюють таланти, розроблені, зокрема, фахівцями спецслужб і військовими.

Раніше Фокус писав, що чат-боту Bard Google не дають "візу" в Європу: але є хитрість, щоб ним користуватися в Україні.