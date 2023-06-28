Штучний інтелект допомагає худнути: як працює додаток SnapCalorie

За словами розробників, люди не вміють правильно оцінювати розмір порцій, що заважає визначати калорійність їжі. На допомогу приходить застосунок, що використовує камеру смартфона і комп'ютерний зір.

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Додаток SnapCalorie допомагає людям худнути за допомогою штучного інтелекту, підраховуючи калорії в їжі. Про це пише сайт TechCrunch.

Стартап запустив колишній співробітник Google Вейд Норріс, який стояв біля витоків сервісу Google Lens для пошуку за фотографіями. Він об'єднав зусилля з системним інженером з аерокосмічної галузі Скоттом Бероном і створив застосунок, який визначає кількість калорій у страві за одним лише знімком, зробленим на камеру смартфона. Результати можуть бути зареєстровані в журналі харчування SnapCalorie або експортовані на платформи відстеження фітнесу, такі як Apple Health.

"Люди дуже погано оцінюють розмір порції їжі на око. SnapCalorie зберігає статус кво, комбінуючи різні новітні технології та алгоритми", — зазначив Вейд Норріс.

Це не перший засіб для підрахунку калорій, заснований на штучному інтелекті, раніше подібне з різним ступенем успіху пропонували такі проєкти, як Calorie Mama, Lose It, Foodadvisor і Bite.AI. Згідно з дослідженням 2020 року, найточнішим на той момент був Calorie Mama, але і він давав правильну оцінку лише в 63% випадків.

Інтерфейс програми SnapCalorie Фото: TechCrunch Інтерфейс програми SnapCalorie Фото: TechCrunch

За словами розробників, відмінністю SnapCalorie стало використання датчиків глибини на смартфонах для визначення розміру порції на тарілці, алгоритм враховує цей показник так само, як і типи продуктів. Високу передбачуваність ШІ забезпечує унікальна база даних із 5000 прийомів їжі — для цього роботизована установка зробила тисячі фотографій різних страв, більша частина яких належить до американської кухні.

"Ми подбали про те, щоб у них були всі різноманітні та складні умови, які ви можете побачити в реальному світі, і ми зважили кожен інгредієнт", — запевнив виходець із Google.

Він додав, що зазвичай для навчання ШІ використовують набори зображень з інтернету, які потім маркуються людьми, згодом комп'ютер передбачає такі мітки. У випадку з їжею цей підхід неможливий, оскільки люди занадто часто самі помиляються у візуальній оцінці калорій. Попри це, SnapCalorie використовували групу людей-оцінювачів не як основний, але як додатковий спосіб визначення калорій для підвищення точності.

"У середньому команда може знизити помилку за калорійністю до 20%. Є й інші додатки, для контролю за харчуванням на основі фотографій, але жоден з них не допомагає з оцінкою розміру порції — найважливішою частиною для зменшення помилок", — додав засновник стартапу.

Існує багато чинників, які додаток не може враховувати, наприклад, різні методи і час приготування продуктів. Вейд Норріс визнає, що ШІ не на 100% точний, пропонуючи застосовувати його разом з іншими інструментами для контролю за харчуванням. Наприклад, у сам застосунок SnapCalorie вбудовано чат-бот на базі ChatGPT — він дає рекомендації щодо їжі, з огляду на цілі та смакові вподобання користувача, тут же є довідник про харчову цінність продуктів.

Творці запевняють, що в червні кількість нових користувачів SnapCalorie має перевалити за 1000. Цього ж місяця SnapCalorie залучила $2 млн інвестицій.

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