У РФ намагаються скопіювати головну фішку дронів Mavic: чому у них нічого не вийде

Інженери похвалилися безпілотниками "Шум", які військові можуть переносити в рюкзаках і запускати для розвідки.

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Російські винахідники представили незвичайний складаний безпілотник під назвою "Шум" на виставці "Екіпірування" в Москві. Представник компанії-розробника "Компонент" розповів про його особливості та характеристики кореспонденту агентства "ТАСС".

"Шум" — це квадрокоптер із поворотною камерою, двома ніжками та антенами в задній частині корпусу. Його головною особливістю розробники називають поворотні вузли, які дають змогу скласти елементи, що виступають, як-от стійки з пропелерами, і зробити пристрій досить компактним для переміщення в рюкзаку.

Сам дрон важить близько 4 кг, а разом з рюкзаком для перенесення — 6 кг, тобто один солдат може без зусиль тягнути його на спині разом з іншою екіпіровкою. Літальний апарат підіймає корисне навантаження вагою до 1 кг, може долати відстань до 30 км і тримається в повітрі до 30 хв.

"Шум" призначений для ведення розвідки, дрон дуже зручний у плані експлуатації", — заявив співробітник "Компонента".

Ідея складних і компактних дронів далеко не нова, росіяни напевно запозичили її у китайської компанії DJI — одного з найбільших виробників БПЛА. Його продукція користується великою популярністю на війні в Україні завдяки своїй високій якості та відносно низькій ціні. Моделі із серій Mavic 2 і Mavic 3 теж складаються для більшої зручності і легко поміщаються в солдатський рюкзак, при цьому виглядають більш аеродинамічними порівняно з "Шумом".

Як пояснив український експерт з радіозв'язку та електроніки Сергій Флеш, зробити безпілотник формату Mavic дуже важко, адже DJI витратила мільйони на те, щоб реалізувати свої алгоритми та програмні рішення. Водночас росіяни мають широкий доступ до китайських компонентів, і вони активно використовують їх для виробництва військової техніки та систем озброєння.

"Зробити саму конструкцію, основу дрона нескладно", — зазначив Сергій Флеш. — "Основна проблема — це системи управління, які стійкі до РЕБу, ось на це потрібно багато-багато років роботи і фінансів".

Нещодавно писали, що в Росії розробляють ударні дрони "Вектор-120", які є клонами американських Switchblade 300. Як кажуть в ОКБ "Безпілотного авіабудування", боєприпаси, що баражують, запускатимуться з одноразових тубусів, що нагадують гранатомети.