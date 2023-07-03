Російські дрони "Ланцет" гальмують ЗСУ: у Міноборони розкрили, як від них захиститися

"Ланцети" завдають великої шкоди військовим і техніці української армії, оскільки більшості систем ППО складно їх збивати. На щастя, способи з ними боротися є.

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Росія стала ще частіше застосовувати дрони-камікадзе "Ланцет", щоб загальмувати контрнаступ Збройних сил України. Радник міністра оборони України Юрій Сак розповів виданню The Telegraph, чим вони небезпечні і як українські війська можуть захиститися від них.

Медіа пише, що бюджетний БПЛА, здатний знищувати техніку, яка у багато разів перевищує його розмір і вартість, став проблемою для українських військ на передовій. Бачачи це, Міноборони РФ почало інвестувати у виробництво цих дронів більше коштів.

"Наша розвідка повідомляє нам, що вони (росіяни, — ред.) почали більше інвестувати у виробництво цих безпілотників", — сказав радник міністра оборони України Юрій Сак, з яким поговорили журналісти.

Він також сказав, що "Ланцети" — досить непогана розробка РФ. Вони викликають найбільше побоювання в українських військових тому, що можуть пошкоджувати або повністю знищувати дорогу військову техніку, яку ЗСУ передають країни-союзниці.

Як ЗСУ можуть захиститися від дронів-смертників "Ланцет"

Юрій Сак називає три найефективніші способи боротьби з цими російськими дронами-камікадзе. Перший із них — застосування німецьких танків Gepard із зенітними гарматами.

"Вони мобільні, можуть швидко пересуватися і мають хороший радар", — сказав представник Міноборони України.

За його словами, саме ці танки, озброєні парою зенітних гармат, є одним із видів зброї, яка найкраще підходить для знищення БПЛА "Ланцет". Уже до кінця 2023 року Україна має отримати 45 таких машин від Міноборони Німеччини.

Другий спосіб — це засоби РЕБ. Однак зараз ЗСУ не мають достатньої кількості цієї техніки та її потрібно просити у союзників.

Також боротися з дронами-камікадзе "Ланцет" може модернізований зенітно-ракетний комплекс NASAMS, сконструйований на базі бронеавтомобіля Hawkie. Він дає змогу застосовувати ефективні для ураження цілей типу БПЛА ракети малої дальності AIM-9X. Україна вже звернулася до Австралії, яка володіє такою технікою, і попросила поставити їх ЗСУ.

Крім того, щоб захистити себе, деякі артилерійські підрозділи встановлюють навколо своїх знарядь імпровізовані щити, часто зроблені з маскувальної сітки або дрібнопористої сітки, щоб зловити БПЛА "Ланцет" до того, як він досягне своїх цілей.

Зі свого боку військовослужбовець ЗСУ Сергій Флеш розповів про те, що "Ланцетам" можна "заглушити" супутникову навігацію і сигнали управління за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ось тільки такий спосіб спрацює тільки в тому разі, якщо безпілотник ще не встиг прицілитися і отримати команду атакувати — в іншому разі він все одно долетить.

Технічні характеристики БПЛА "Ланцет":

виробник — ZALA AERO;

моделі — "Ланцет-1" і "Ланцет-3";

дальність ураження — 40 кілометрів (70 кілометрів для "Ланцет-3");

максимальна швидкість — 300 км/год;

тривалість польоту — 30 хвилин (40 хвилин у "Ланцет-3").

злітна маса — 5 кілограмів (12 кілограмів у "Ланцет-3").

бойова частина: 1 кілограм (3 кілограми у "Ланцет-3").

вартість: близько $35 тис.

БПЛА "Ланцет" керується за допомогою джойстика. Часто працює в парі з іншим дроном, який виконує роль розвідника і коригувальника.

У червні стало відомо про те, що виробник дронів "Ланцет" продовжує імпортувати західні компоненти. За даними журналістів, основний власник компанії, що виробляє дрони-камікадзе "Ланцет", Олександр Захаров навіть не потрапив під санкції. А на саму компанію обмеження наклали тільки Україна, Австралія та Велика Британія.