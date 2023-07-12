Японія допоможе Україні перемогти Росію на війні: яку технологію передадуть ЗСУ

Крім системи виявлення безпілотних летальних апаратів противника, офіційний Токіо ще навесні 2023 року повідомив про те, що країна внесе $30 мільйонів у трастовий фонд НАТО для підтримки України.

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Японська сторона взяла на себе зобов'язання передати українським бійцям на фронті систему виявлення дронів. Про це повідомив глава уряду Японії Фуміо Кісіда під час свого виступу на саміті НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня, передає японське агентство Jiji Press.

Як захід підтримки України перед обличчям російської агресії він розповів про те, що передасть українській армії технічний засіб, який відстежуватиме пересування дронів та інших безпілотників. Глава уряду країни не уточнив, про яку саме систему йдеться і які її технічні характеристики.

"Міжнародна спільнота стоїть перед історичним поворотним моментом через такі фактори, як агресія Росії проти України", — сказав Фуміо Кісіда у своєму виступі.

Зауважимо, що глава уряду Японії під час поїздки в Україну навесні цього року для зустрічі з лідером країни Володимиром Зеленським сказав, що внесе 30 мільйонів доларів на підтримку нелетального обладнання через трастовий фонд НАТО. Цей грант використовуватиме ця структура.

Політик підкреслив, що європейська та індо-тихоокеанська безпека нероздільні. Тому Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія — країни-партнери Азіатсько-Тихоокеанського регіону — будуть і надалі співпрацювати з країнами НАТО, зміцнюючи міжнародні відносини.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Японія прийняла 2300 українців. За словами українського посла Сергія Корсунського, головна умова для переїзду до Японії — це спонсор: близький родич, знайомий, компанія або університет — решта залежить від рішення японського уряду.

А наприкінці травня вперше в повоєнній історії Японія передала Україні військову допомогу. Йшлося про 100 автомобілів і 30 тисяч готових харчових пайків для потреб ЗСУ.