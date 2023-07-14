База Су-34: дрони націлилися на військовий аеродром "Балтимор" під Воронежем, — росЗМІ

Винищувачі Су-34 злітають із російського аеродрому "Балтимор", щоб запускати ракети по Україні.

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Уночі 14 липня під Воронежем російська система протиповітряної оборони збила три безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє росмедіа SHOT.

ЗМІ пишуть про те, що дрони були збиті неподалік від радгоспу "Масловський". Інформацію про збиті дрони в п'ятницю, 14 липня, підтвердив і губернатор області Олександр Гусєв.

У своєму Telegram-каналі чиновник написав, що безпілотні летальні апарати, які збила система ППО, у регіоні нічого не зруйнували і люди від нічних вибухів не постраждали.

Своєю чергою медіа SHOT з посиланням на свої анонімні джерела повідомило також про те, що дрони намагалися атакувати не цивільну інфраструктуру і будинки людей у Воронежі. Метою БПЛА був аеродром військових "Балтимор".

Медіа повідомляє про те, що безпілотні літальні апарати піднялися на висоту в 100 метрів і летіли однією шеренгою. Тип цих дронів визначити поки що не представляється можливим. Після того як росіяни знищили безпілотники, вони розвалилися, а їхні частини впали на дно Воронезького водосховища.

Що відомо про аеродром "Балтимор", куди летіли БПЛА

Стара назва цього військового аеродрому — "Воронеж-Б". Розташований у Радянському районі міста. На аеродромі дислокується 47-й бомбардувальний авіаполк, льотчики якого керують винищувачами Су-34. Після реконструкції "Балтимор" може приймати всі типи військових літаків, що перебувають на озброєнні ЗС, а також і цивільні борти. З 24 лютого 2022 року аеродром використовується для завдавання ударів по Україні. З нього злітають літаки-ракетоносії, які завдають ударів по інфраструктурі та будинках мирних жителів України.

Нагадаємо, 2 липня ЗМІ писали про те, що біля військового аеропорту в Краснодарському краї РФ прогримів вибух. За попередніми даними аеродром, з якого ЗС РФ атакують Україну ударними дронами, постраждав від ракети. Вона мала вразити склад паливно-мастильних матеріалів.

А 9 червня дрон-камікадзе протаранив житловий будинок у Воронежі. Тоді росіяни назвали кілька можливих цілей атаки БПЛА: аеродром "Балтимор", авіаційний завод і будівлю ФСБ.