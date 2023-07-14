База Су-34: дроны нацелились на военный аэродром "Балтимор" под Воронежем, — росСМИ

Истребители Су-34 взлетают с российского аэродрома "Балтимор", чтобы запускать ракеты по Украине.

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Ночью 14 июля под Воронежем российская система противовоздушной обороны сбила три беспилотных летальных аппарата. Об этом сообщает росмедиа SHOT.

СМИ пишут о том, что дроны были сбиты неподалеку от совхоза "Масловский". Информацию о сбитых дронах в пятницу, 14 июля, подтвердил и губернатор области Александр Гусев.

В своем Telegram-канале чиновник написал, что беспилотные летальные аппараты, которые сбила система ПВО, в регионе ничего не разрушили и люди от ночных взрывов не пострадали.

В свою очередь медиа SHOT со ссылкой на свои анонимные источники сообщило также о том, что дроны пытались атаковать не гражданскую инфраструктуру и дома людей в Воронеже. Целью БПЛА был аэродром военных "Балтимор".

Медиа сообщает о том, что беспилотные летальные аппараты поднялись на высоту в 100 метров и летели одной шеренгой. Тип этих дронов определить пока не представляется возможным. После того как россияне уничтожили беспилотники, они развалились, а их части упали на дно Воронежского водохранилища.

Что известно об аэродроме "Балтимор", куда летели БПЛА

Старое название этого военного аэродрома — "Воронеж-Б". Расположен в Советском районе города. На аэродроме дислоцируется 47-й бомбардировочный авиаполк, летчики которого управляют истребителями Су-34. После реконструкции "Балтимор" может принимать все типы военных самолетов, находящихся на вооружении ВС, а также и гражданские борты. С 24 февраля 2022 года аэродром используется для нанесения ударов по Украине. С него взлетают самолеты-ракетоносители, которые наносят удары по инфраструктуре и домам мирных жителей Украины.

Напомним, 2 июля СМИ писали о том, что возле военного аэропорта в Краснодарском крае РФ прогремел взрыв. По предварительным данным аэродром, с которого ВС РФ атакуют Украину ударными дронами, пострадал от ракеты. Она должна была поразить склад горюче-смазочных материалов.

А 9 июня дрон-камикадзе протаранил жилой дом в Воронеже. Тогда россияне назвали несколько возможных целей атаки БПЛА: аэродром "Балтимор", авиационный завод и здание ФСБ.