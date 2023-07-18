Камера з 40-кратним зумом і дальність 16 км: що ще вміє новий військовий дрон E400 ISR

Американська компанія Event 38 представила квадрокоптер для військових і рятувальників із підвищеним часом польоту.

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Компанія Event 38 Unmanned Systems Inc, виробник безпілотників з 14-річною історією і досвідом створення професійних дронів, оголосила про випуск нової версії свого флагманського БПЛА E400 ISR, повідомляє sUAS News. Ця модель призначена для розвідки, спостереження і рекогностування, а також для пошуково-рятувальних операцій, правоохоронних органів і військових операцій.

Новий варіант E400 ISR має кілька поліпшених функцій, які роблять його ще більш універсальним інструментом для професіоналів у різних галузях. Однією з найбільш примітних особливостей нового E400 ISR є збільшений час польоту до 2,5 годин. Це більш тривалий час роботи від батареї дозволяє проводити більш тривалі операції спостереження, надаючи операторам ще більше розвідувальних даних під час проведення розвідувальних місій.

Дрон E400 ISR також оснащений EO/IR камерою з 40-кратним зумом, яка знімає зображення і відео з високою роздільною здатністю. Дивовижні можливості масштабування камери забезпечують більш детальне зображення цілей і більшу точність при відстеженні рухомих об'єктів. Крім того, E400 ISR може похвалитися надзвичайною дальністю польоту до 16 кілометрів, що дає операторам можливість охоплювати велику територію і збирати дані з великих відстаней.

"Безпілотні системи Event 38 призначені для надання професіоналам найбільш передових і надійних безпілотних літальних апаратів, — сказав Джефф Тейлор, генеральний директор Event 38 Unmanned Systems.

Компанія Event 38 розробляє і виробляє безпілотники в штат Огайо з 2011 року. Професійні моделі компанії збирають дані з геотегами для різних галузей, зокрема для аерофотограмметрії з високою роздільною здатністю, тепловізійних і мультиспектральних зображень, LiDAR і потокового відео в реальному часі.

Раніше Фокус розповідав, що Німеччина посилить армію ізраїльськими дронами-камікадзе. Компанія IAI підписувала угоду про співпрацю з німецькою компанією Missile Systems MBDA, щоб разом виробляти і поставляти ударні безпілотники військовим.